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В Башкирии произошли два ДТП с участием 11 машин

В Башкирии произошли два ДТП с участием 11 машин - РИА Новости, 17.01.2024

В Башкирии произошли два ДТП с участием 11 машин

Два ДТП с участием 11 машин произошли на федеральной трассе в Башкирии в условиях непогоды, пострадавших нет, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:35

2024-01-17T16:35

2024-01-17T16:50

происшествия

аургазинский район

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УФА, 17 янв – РИА Новости. Два ДТП с участием 11 машин произошли на федеральной трассе в Башкирии в условиях непогоды, пострадавших нет, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram. Аварии произошли из-за сильной метели и ухудшения видимости на 72-м километре трассы Уфа-Оренбург в Аургазинском районе. "По предварительным данным, в одном ДТП столкнулись шесть автомобилей, через 300 метров столкнулись пять транспортных средств. Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы. Подробности уточняются", - говорится в сообщении. В Башкирии наблюдается обильный снегопад и сильный ветер. Временно перекрыты десятки участков федеральных трасс и дорог регионального значения.

https://ria.ru/20240116/mvd-1921612294.html

аургазинский район

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, аургазинский район