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В Башкирии произошли два ДТП с участием 11 машин - РИА Новости, 17.01.2024
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16:35 17.01.2024 (обновлено: 16:50 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/dtp-1921896543.html
В Башкирии произошли два ДТП с участием 11 машин
В Башкирии произошли два ДТП с участием 11 машин - РИА Новости, 17.01.2024
В Башкирии произошли два ДТП с участием 11 машин
Два ДТП с участием 11 машин произошли на федеральной трассе в Башкирии в условиях непогоды, пострадавших нет, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:35
2024-01-17T16:50
происшествия
аургазинский район
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УФА, 17 янв – РИА Новости. Два ДТП с участием 11 машин произошли на федеральной трассе в Башкирии в условиях непогоды, пострадавших нет, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram. Аварии произошли из-за сильной метели и ухудшения видимости на 72-м километре трассы Уфа-Оренбург в Аургазинском районе. "По предварительным данным, в одном ДТП столкнулись шесть автомобилей, через 300 метров столкнулись пять транспортных средств. Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы. Подробности уточняются", - говорится в сообщении. В Башкирии наблюдается обильный снегопад и сильный ветер. Временно перекрыты десятки участков федеральных трасс и дорог регионального значения.
https://ria.ru/20240116/mvd-1921612294.html
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происшествия, аургазинский район
Происшествия, Аургазинский район
В Башкирии произошли два ДТП с участием 11 машин

Два ДТП с участием 11 машин произошли на федеральной трассе в Башкирии

© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/TelegranМесто ДТП в Аургазинском районе Башкирии. 17 января 2024
Место ДТП в Аургазинском районе Башкирии. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : Госавтоинспекция Башкортостана/Telegran
Место ДТП в Аургазинском районе Башкирии. 17 января 2024
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УФА, 17 янв – РИА Новости. Два ДТП с участием 11 машин произошли на федеральной трассе в Башкирии в условиях непогоды, пострадавших нет, сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram.
Аварии произошли из-за сильной метели и ухудшения видимости на 72-м километре трассы Уфа-Оренбург в Аургазинском районе.
«
"По предварительным данным, в одном ДТП столкнулись шесть автомобилей, через 300 метров столкнулись пять транспортных средств. Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.
В Башкирии наблюдается обильный снегопад и сильный ветер. Временно перекрыты десятки участков федеральных трасс и дорог регионального значения.
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ПроисшествияАургазинский район
 
 
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