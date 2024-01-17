https://ria.ru/20240117/dogovor-1921837088.html
Захарова рассказала, когда Россия подпишет договор с Ираном
Захарова рассказала, когда Россия подпишет договор с Ираном - РИА Новости, 17.01.2024
Захарова рассказала, когда Россия подпишет договор с Ираном
Подготовка межгосударственного договора России и Ирана находится на завершающей стадии, его планируется подписать на встрече президентов, сообщила в ходе... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:10
2024-01-17T13:10
2024-01-17T13:10
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мария захарова
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подготовка межгосударственного договора России и Ирана находится на завершающей стадии, его планируется подписать на встрече президентов, сообщила в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Я могу сказать, что проект нового межгосударственного договора между Россией и Ираном находится в завершающем этапе согласования", - сказала она. Захарова напомнила, что документ будет охватывать весь комплекс многоплановых российско-иранских связей, закрепит на официальном уровне всеобъемлющий, стратегический характер партнерства Москвы и Тегерана. "Прошло более 20 лет с момента подписания действующего договора, он был подписан в 2001 году, помимо всего прочего, изменились и международные условия, международный контекст и отношения между нашими странами переживают, конечно, беспрецедентный подъем", - заявила Захарова. "По поводу времени, еще раз скажу, что подготовка находится на завершающей стадии, а сам договор предполагается подписать в ходе одного из ближайших контактов президентов России и Ирана", - заключила она.
https://ria.ru/20240117/soglasheniya-1921754492.html
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в мире, россия, иран, москва, мария захарова
В мире, Россия, Иран, Москва, Мария Захарова
Захарова рассказала, когда Россия подпишет договор с Ираном
Захарова: договор между РФ и Ираном планируется подписать на встрече президентов