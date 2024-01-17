https://ria.ru/20240117/dogovor-1921753202.html

Франция готовит соглашение о гарантиях безопасности Украине, заявил Макрон

Франция готовит соглашение о гарантиях безопасности Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 17.01.2024

Франция готовит соглашение о гарантиях безопасности Украине, заявил Макрон

Франция закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине в ближайшие недели, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T01:13

2024-01-17T01:13

2024-01-17T01:14

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ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Франция закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине в ближайшие недели, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что о его подписании объявит в ходе визита на Украину в феврале. "Мы завершаем работу над двусторонним соглашением, содержащим гарантии, которое будет подписано в ближайшие недели. Мы приступим к новым поставкам: порядка 40 ракет Scalp и нескольких сотен бомб, которые ждут наши украинские друзья", - сказал Макрон на пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте Елисейского дворца в X. Макрон отметил, что Франция перешла на военную экономику, чтобы нарастить военное производство, "что позволит поставлять гораздо больше оборудования нашим украинским партнерам, в особенности, ожидаемых ими гаубиц Caesar". "Мы будем продолжать помогать Украине в том, в чем она нуждается: в обучении, в поставках, а также в плане соглашения, о котором я упомянул. Я сам отправлюсь в феврале на Украину, где объявлю о завершении работы над этим текстом, а поставки этих вооружений будут уже начаты", - добавил он. Он отметил, что в ближайшие недели и месяцы Франции и ЕС "нужно будет принять новые решения" для поддержки Украины. В декабре начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.

https://ria.ru/20240113/kuleba-1921172195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, франция, великобритания, эммануэль макрон, евросоюз