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Франция готовит соглашение о гарантиях безопасности Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 17.01.2024
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01:13 17.01.2024 (обновлено: 01:14 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/dogovor-1921753202.html
Франция готовит соглашение о гарантиях безопасности Украине, заявил Макрон
Франция готовит соглашение о гарантиях безопасности Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 17.01.2024
Франция готовит соглашение о гарантиях безопасности Украине, заявил Макрон
Франция закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине в ближайшие недели, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T01:13
2024-01-17T01:14
в мире
украина
франция
великобритания
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Франция закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине в ближайшие недели, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что о его подписании объявит в ходе визита на Украину в феврале. "Мы завершаем работу над двусторонним соглашением, содержащим гарантии, которое будет подписано в ближайшие недели. Мы приступим к новым поставкам: порядка 40 ракет Scalp и нескольких сотен бомб, которые ждут наши украинские друзья", - сказал Макрон на пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте Елисейского дворца в X. Макрон отметил, что Франция перешла на военную экономику, чтобы нарастить военное производство, "что позволит поставлять гораздо больше оборудования нашим украинским партнерам, в особенности, ожидаемых ими гаубиц Caesar". "Мы будем продолжать помогать Украине в том, в чем она нуждается: в обучении, в поставках, а также в плане соглашения, о котором я упомянул. Я сам отправлюсь в феврале на Украину, где объявлю о завершении работы над этим текстом, а поставки этих вооружений будут уже начаты", - добавил он. Он отметил, что в ближайшие недели и месяцы Франции и ЕС "нужно будет принять новые решения" для поддержки Украины. В декабре начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.
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в мире, украина, франция, великобритания, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Великобритания, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Франция готовит соглашение о гарантиях безопасности Украине, заявил Макрон

Макрон: Франция подпишет договор о гарантиях безопасности Украине

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Франция закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине в ближайшие недели, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что о его подписании объявит в ходе визита на Украину в феврале.
«
"Мы завершаем работу над двусторонним соглашением, содержащим гарантии, которое будет подписано в ближайшие недели. Мы приступим к новым поставкам: порядка 40 ракет Scalp и нескольких сотен бомб, которые ждут наши украинские друзья", - сказал Макрон на пресс-конференции, которая транслировалась в аккаунте Елисейского дворца в X.
Макрон отметил, что Франция перешла на военную экономику, чтобы нарастить военное производство, "что позволит поставлять гораздо больше оборудования нашим украинским партнерам, в особенности, ожидаемых ими гаубиц Caesar".
"Мы будем продолжать помогать Украине в том, в чем она нуждается: в обучении, в поставках, а также в плане соглашения, о котором я упомянул. Я сам отправлюсь в феврале на Украину, где объявлю о завершении работы над этим текстом, а поставки этих вооружений будут уже начаты", - добавил он.
Он отметил, что в ближайшие недели и месяцы Франции и ЕС "нужно будет принять новые решения" для поддержки Украины.
В декабре начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.
Министр иностранных дел Франции и Европы Стефан Сежурне и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции Киеве. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Кулеба обсудил с главой МИД Франции путь Украины в ЕС и поставки оружия
13 января, 15:51
 
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