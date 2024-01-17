https://ria.ru/20240117/diskreditatsiya-1921938995.html

На Баронову составили протокол за дискредитацию российской армии

На Баронову составили протокол за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 17.01.2024

На Баронову составили протокол за дискредитацию российской армии

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналистки Марии Бароновой за дискредитацию использования армии РФ,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T20:12

2024-01-17T20:12

2024-01-17T20:12

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении журналистки Марии Бароновой за дискредитацию использования армии РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Судом зарегистрирован административный протокол в отношении Бароновой М.Н.", - рассказал собеседник агентства. За дискредитацию использования армии РФ журналистке грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

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2024

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россия, москва, происшествия