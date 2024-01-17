https://ria.ru/20240117/briks-1921819663.html

В Кремле рассказали о работе по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС

В Кремле рассказали о работе по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС - РИА Новости, 17.01.2024

В Кремле рассказали о работе по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС

Работа по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС продолжается, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:19

2024-01-17T12:19

2024-01-17T12:21

саудовская аравия

брикс

владимир путин

дмитрий песков

в мире

эр-рияд (город)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Работа по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС продолжается, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Поездка президента в Эр-Рияд и Абу-Даби состоялась 6 декабря 2023 года, он встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом."Ничего не могу сказать, я не слышал и не знаю этого заявления. Собственно, работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается, мы считаем ее очень важной, об этом заходила также речь и в ходе недавнего визита президента Путина в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления министра торговли Саудовской Аравии на всемирном экономическом форуме о том, что королевство официально не присоединилось к БРИКС.

https://ria.ru/20240109/briks-1920220521.html

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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саудовская аравия, брикс, владимир путин, дмитрий песков, в мире, эр-рияд (город)