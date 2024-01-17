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В Кремле рассказали о работе по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС
В Кремле рассказали о работе по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС - РИА Новости, 17.01.2024
В Кремле рассказали о работе по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС
Работа по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС продолжается, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:19
2024-01-17T12:19
2024-01-17T12:21
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Работа по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС продолжается, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Поездка президента в Эр-Рияд и Абу-Даби состоялась 6 декабря 2023 года, он встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом."Ничего не могу сказать, я не слышал и не знаю этого заявления. Собственно, работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается, мы считаем ее очень важной, об этом заходила также речь и в ходе недавнего визита президента Путина в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления министра торговли Саудовской Аравии на всемирном экономическом форуме о том, что королевство официально не присоединилось к БРИКС.
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саудовская аравия, брикс, владимир путин, дмитрий песков, в мире, эр-рияд (город)
Саудовская Аравия, БРИКС, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, Эр-Рияд (город)
В Кремле рассказали о работе по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС
Песков: работа по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС продолжается
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Работа по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС продолжается, это обсуждал президент России Владимир Путин во время своего визита в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Поездка президента в Эр-Рияд и Абу-Даби
состоялась 6 декабря 2023 года, он встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
"Ничего не могу сказать, я не слышал и не знаю этого заявления. Собственно, работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается, мы считаем ее очень важной, об этом заходила также речь и в ходе недавнего визита президента Путина в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления министра торговли Саудовской Аравии на всемирном экономическом форуме о том, что королевство официально не присоединилось к БРИКС.
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