https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

Скатертью по "Форду": Ближний Восток стал смертельной ловушкой для США

Скатертью по "Форду": Ближний Восток стал смертельной ловушкой для США - РИА Новости, 17.01.2024

Скатертью по "Форду": Ближний Восток стал смертельной ловушкой для США

Вчера ночью Корпус стражей исламской революции — элитные части иранской армии — нанес многочисленные удары по иракскому городу Эрбиль. В Сети появились снимки... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:00

2024-01-17T08:00

2024-01-17T08:00

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Вчера ночью Корпус стражей исламской революции — элитные части иранской армии — нанес многочисленные удары по иракскому городу Эрбиль. В Сети появились снимки разрушенных зданий.Наутро в официальном отчете КСИР доложил, что целью атаки были "штабы террористических группировок и шпионов в Ираке". В частности, была уничтожена штаб-квартира израильской разведки МОССАД.Не секрет, однако, что главными террористами современности в Тегеране считают США. И тут Эрбиль — очевидная цель: там находятся американское генконсульство, военная база и военный аэродром США.Американцы "решительно осудили" удары КСИР по Эрбилю. Вопрос в том, а что реально они могут противопоставить военной машине Ирана и разветвленной сети их разнообразных прокси. Как против них воевать-то? Американский контингент в Ираке составляет около двух с половиной тысяч военных, в Сирии — несколько сотен. Капля в море против сотен тысяч рассерженных местных мужчин, привыкших воевать всю свою жизнь.C начала октября американские военные базы и аэродромы в том же Ираке обстреливаются практически в ежедневном режиме. Счет раненым военнослужащим идет на десятки. Официально признали одного убитого, но он не числился контрактником. Разрушения по традиции объявляются "незначительными".Классическая партизанская тактика "комариных укусов" мотает американцам нервы и раздергивает их силы. Одиннадцатого декабря ракетный удар был нанесен по американскому посольству в Багдаде. На католическое Рождество "подарунок" в виде беспилотников прилетел на базу в Эрбиле — трое военнослужащих США были ранены, один оказался в критическом состоянии.В тот же день военные США ответили ракетным ударами по расположениям "Катаиб Хезболла". Агентство Рейтер сообщило, что "по всей видимости, были убиты представители этой вооруженной группировки".Правительство Ирака отреагировало с предсказуемым возмущением, осудив грубое нарушение суверенитета страны. Секрет Полишинеля в том, что все эти члены "проиранских группировок" — на самом деле иракские военные, офицеры и политики.Атаки на американские базы продолжились. Параллельно в Красном море хуситы бодро обстреливали американские и британские военные корабли. Это создало такую угрозу, что 26 декабря американское командование сквозь зубы сообщило, что авианосцы "Джеральд Форд" и "Дуайт Эйзенхауэр" со всеми прилагающимися к ним самолетами и кораблями сопровождения "выполнили свои задачи" и собираются домой.Первого января, пока мир приходил в себя после Нового года, "Джеральд Форд" — этот флагман высоких технологий — действительно отправился на родину. Ушел из Средиземного моря тихо, что называется, по-английски. Новость никто не заметил, хотя это, конечно, был эпический провал.Американцам не удалось достичь ни одной из целей, которые заявлялись с такими фанфарами. Они бросили Израиль, который вроде бы обещали поддерживать, и провалили операцию "Страж процветания", в ходе которой обещали ("Слушай, мамой клянусь, да") защитить корабли в Красном море от обстрелов хуситов.Ракетно-бомбовые удары США по Йемену не дают ничего, кроме разрушений и гибели мирных жителей. Мировое сообщество осудило эту бессмысленную жестокость. Репутация США пробила очередное дно, а хуситы тем временем продолжили свои атаки. За последние дни они обстреляли американский контейнеровоз (попав в цель), американский эсминец (корабль спас американский истребитель, сбивший ракету) и останавливаться на достигнутом не собираются.Называя вещи своими именами: легендарный "Джеральд Форд" просто сбежал из региона. Риски для американских авианосных соединений здесь действительно стали непозволительно высоки. Да, какое-то время атаки дронов и противокорабельных ракет удавалось отбивать. Но, во-первых, это было дорого: беспилотник ценой около 20 тысяч долларов приходится сбивать ракетой, которая стоит от миллиона до двух.А во-вторых, все время росла вероятность того, что какая-нибудь ракета или лихой дрон таки прорвут оборону авианосного соединения и нанесут вполне реальный ущерб легендарной "вундервафле". Военным всех стран мира интересно узнать уязвимости американских авианосцев. А тут такой случай — сразу два соединения красуются в виде мишеней, а на них тренируются йеменские партизаны. Вопрос времени был, когда они добьются своего.Возвращаясь к атакам на военные базы США в Ираке: они продолжались все праздники, и 4 января взбешенные американцы огрызнулись в своем любимом террористическом стиле — прямо в Багдаде взорвали автомобиль с командиром иракского шиитского ополчения. За это их официально попросил на выход премьер-министр страны, потому что "всякому безобразию есть свое приличие". В Багдаде решили, что американским военным пора собирать вещички — в стране их больше не хотят.Американцы могут сколь угодно ссылаться на то, что их военных "пригласило иракское правительство", но по факту они ведут себя как оккупанты и воспринимаются народом как оккупанты, и судьба их контингента в Ираке вполне предсказуема: "Чемодан, аэродром, Америка".С уходом из Ирака посыплется снабжение их прокси в Восточной Сирии, что даст шанс Башару Асаду вернуть эту часть страны под свой контроль. То есть бесславным поражением закончится еще одна долгоиграющая военная авантюра американцев. И вот так у них все.Опасность положения американцев на Ближнем Востоке понимают все. Их или выдавят оттуда, или втянут в открытое противостояние с Ираном, которое может мгновенно перерасти в мировую войну.Удивительно, что в этот сложный момент армия США осталась практически без руководства. Верховный главнокомандующий Джо Байден затерялся в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, неделями не появляясь на публике. А министр обороны США вообще пропал с радаров. Почти целую неделю в начале года ни Белый дом, ни конгресс, ни простые американцы не знали, куда делся Ллойд Остин.Многое позже выяснилось: 22 декабря глава Пентагона перенес операцию по поводу рака простаты. Под Новый год его выписали, но уже 1 января опять госпитализировали — причем сразу в реанимацию, где он долгое время был без сознания. Теоретически рычаги управления — в том числе над ядерной кнопкой — должна была перехватить его заместитель Кэтлин Хикс, но она на Новый год отдыхала в Пуэрто-Рико и прерывать свой отпуск не стала. Так и руководила Пентагоном прямо с пляжа. На данный момент Остина вроде выписали, и, по заявлению Пентагона, он работает из дома.Американские эксперты любят рассуждать, сколько военных конфликтов может одновременно потянуть Вашингтон и как он будет их разруливать. Начало года дает ответ на все эти вопросы.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, сша, ближний восток, в мире, иран, ирак, вооруженные конфликты