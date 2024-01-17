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Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины - РИА Новости, 17.01.2024
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00:04 17.01.2024 (обновлено: 00:08 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/blinken-1921749322.html
Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины
Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины - РИА Новости, 17.01.2024
Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины
У Штатов нет "волшебного горшочка", откуда можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T00:04
2024-01-17T00:08
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. У Штатов нет "волшебного горшочка", откуда можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNBC.&quot;Послушайте, нет волшебного горшочка с деньгами. Если мы не получим деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. Я думаю, это проблема для нас&quot;, - сказал Блинкен.Госсекретарь вновь заверил, что большая часть денег для Киева будут потрачены в США. Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения нового финансирования со стороны конгресса. По его словам, президент США Джо Байден подписал 27 декабря последний пакет помощи в сфере безопасности, который еще не был доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти недели. Республиканская оппозиция в конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву, настаивая на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921740320.html
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в мире, украина, сша, энтони блинкен, нато
В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, НАТО
Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины

Госсекретарь Блинкен: у США нет "волшебного горшочка" для финансирования Украины

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. У Штатов нет "волшебного горшочка", откуда можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNBC.
«

"Послушайте, нет волшебного горшочка с деньгами. Если мы не получим деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. Я думаю, это проблема для нас", - сказал Блинкен.

Госсекретарь вновь заверил, что большая часть денег для Киева будут потрачены в США.
Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США больше не располагают средствами для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения нового финансирования со стороны конгресса. По его словам, президент США Джо Байден подписал 27 декабря последний пакет помощи в сфере безопасности, который еще не был доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти недели. Республиканская оппозиция в конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву, настаивая на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Белый дом заявил, что США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины
Вчера, 22:10
 
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