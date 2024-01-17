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Палата представителей может обвинить сына Байдена в неуважении к конгрессу - РИА Новости, 17.01.2024
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20:21 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/biden-1921939944.html
Палата представителей может обвинить сына Байдена в неуважении к конгрессу
Палата представителей может обвинить сына Байдена в неуважении к конгрессу - РИА Новости, 17.01.2024
Палата представителей может обвинить сына Байдена в неуважении к конгрессу
Палата представителей США готова двигаться вперед в процедуре предъявления сыну американского президента Хантеру Байдену обвинений в неуважении к конгрессу,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:21
2024-01-17T20:21
в мире
сша
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Палата представителей США готова двигаться вперед в процедуре предъявления сыну американского президента Хантеру Байдену обвинений в неуважении к конгрессу, если он продолжит откладывать дачу показаний законодателям или совершит какую-либо публичную выходку, заявил координатор республиканского большинства палаты, конгрессмен Том Эммер. "Если Хантер Байден попытается отсрочить или совершить очередную публичную выходку, мы можем и станем двигаться вперед в обвинении его в неуважении", - сообщил он на пресс-конференции в среду. По словам Эммера, показания сына президента критически важны для поиска фактов в рамках расследования палаты о возможной причастности семьи Байдена к коррупции. Ранее в январе два профильных комитета палаты представителей США заявили о готовности согласовать с Хантером Байденом новую дату дачи показаний и отказ от привлечения его к ответственности за проигнорированные повестки. В совместном заявлении республиканский лидер комитета по надзору Джеймс Комер и его однопартиец Джим Джордан, возглавляющий юридический комитет, дали понять, что настаивают на закрытом формате слушаний. После того, как Хантер Байден дважды проигнорировал повестки, контролируемая республиканцами палата представителей запустила процесс привлечения его к ответственности за неуважение к конгрессу с перспективой уголовного преследования и запланировала на следующую неделю голосование по соответствующей резолюции. После этого адвокат президентского сына Эбб Лоуэлл направил в конгресс письмо, в котором заявил о согласии клиента явиться в Капитолий, если его повторно вызовут повесткой. От Хантера Байдена ждут показаний в рамках расследования вовлеченности американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
https://ria.ru/20240117/kokain-1921764479.html
https://ria.ru/20240111/tramp-1920744243.html
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в мире, сша, хантер байден
В мире, США, Хантер Байден
Палата представителей может обвинить сына Байдена в неуважении к конгрессу

Палата представителей США готова обвинить сына Байдена в неуважении к конгрессу

© AP Photo / Saul LoebХантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Палата представителей США готова двигаться вперед в процедуре предъявления сыну американского президента Хантеру Байдену обвинений в неуважении к конгрессу, если он продолжит откладывать дачу показаний законодателям или совершит какую-либо публичную выходку, заявил координатор республиканского большинства палаты, конгрессмен Том Эммер.
"Если Хантер Байден попытается отсрочить или совершить очередную публичную выходку, мы можем и станем двигаться вперед в обвинении его в неуважении", - сообщил он на пресс-конференции в среду.
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По словам Эммера, показания сына президента критически важны для поиска фактов в рамках расследования палаты о возможной причастности семьи Байдена к коррупции.
Ранее в январе два профильных комитета палаты представителей США заявили о готовности согласовать с Хантером Байденом новую дату дачи показаний и отказ от привлечения его к ответственности за проигнорированные повестки. В совместном заявлении республиканский лидер комитета по надзору Джеймс Комер и его однопартиец Джим Джордан, возглавляющий юридический комитет, дали понять, что настаивают на закрытом формате слушаний.
После того, как Хантер Байден дважды проигнорировал повестки, контролируемая республиканцами палата представителей запустила процесс привлечения его к ответственности за неуважение к конгрессу с перспективой уголовного преследования и запланировала на следующую неделю голосование по соответствующей резолюции. После этого адвокат президентского сына Эбб Лоуэлл направил в конгресс письмо, в котором заявил о согласии клиента явиться в Капитолий, если его повторно вызовут повесткой.
От Хантера Байдена ждут показаний в рамках расследования вовлеченности американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.
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