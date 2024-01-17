https://ria.ru/20240117/bezopasnost-1921759637.html

Антонов призвал США усилить безопасность вокруг российских загранучреждений

Антонов призвал США усилить безопасность вокруг российских загранучреждений - РИА Новости, 17.01.2024

Антонов призвал США усилить безопасность вокруг российских загранучреждений

Посольство России направило в госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T03:51

2024-01-17T03:51

2024-01-17T03:51

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посольство России направило в госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений на фоне регулярных провокационных акций, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью газете "Известия". "Ситуация в сфере безопасности нашего посольства и консульств заметно ухудшилась. Это не может не вызывать у нас серьезной обеспокоенности. Регулярно сталкиваемся с манифестациями и провокационными акциями сторонников киевского режима возле наших загранучреждений... Со своей стороны направили в Госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений", - сказал он. Посол рассчитывает, что на время выборов установят запрет на пикеты рядом с российскими диппредставительствами. Тем самым власти США смогут показать приверженность принципам демократии в действии, предприняв необходимые меры для обеспечения проживающим в Штатах россиянам права проголосовать на выборах президента России, отметил Антонов.

https://ria.ru/20240117/ssha-1921752955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, анатолий антонов, государственный департамент сша