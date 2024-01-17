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Антонов призвал США усилить безопасность вокруг российских загранучреждений - РИА Новости, 17.01.2024
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03:51 17.01.2024
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Антонов призвал США усилить безопасность вокруг российских загранучреждений
Антонов призвал США усилить безопасность вокруг российских загранучреждений - РИА Новости, 17.01.2024
Антонов призвал США усилить безопасность вокруг российских загранучреждений
Посольство России направило в госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T03:51
2024-01-17T03:51
в мире
россия
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анатолий антонов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посольство России направило в госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений на фоне регулярных провокационных акций, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью газете "Известия". "Ситуация в сфере безопасности нашего посольства и консульств заметно ухудшилась. Это не может не вызывать у нас серьезной обеспокоенности. Регулярно сталкиваемся с манифестациями и провокационными акциями сторонников киевского режима возле наших загранучреждений... Со своей стороны направили в Госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений", - сказал он. Посол рассчитывает, что на время выборов установят запрет на пикеты рядом с российскими диппредставительствами. Тем самым власти США смогут показать приверженность принципам демократии в действии, предприняв необходимые меры для обеспечения проживающим в Штатах россиянам права проголосовать на выборах президента России, отметил Антонов.
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в мире, россия, сша, анатолий антонов, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов, Государственный департамент США
Антонов призвал США усилить безопасность вокруг российских загранучреждений

Антонов призвал США усилить безопасность вокруг российских диппредставительств

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посольство России направило в госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений на фоне регулярных провокационных акций, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью газете "Известия".
"Ситуация в сфере безопасности нашего посольства и консульств заметно ухудшилась. Это не может не вызывать у нас серьезной обеспокоенности. Регулярно сталкиваемся с манифестациями и провокационными акциями сторонников киевского режима возле наших загранучреждений... Со своей стороны направили в Госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений", - сказал он.
Мигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Посол России призвал США сосредоточиться на внутренней политике
01:06
Посол рассчитывает, что на время выборов установят запрет на пикеты рядом с российскими диппредставительствами. Тем самым власти США смогут показать приверженность принципам демократии в действии, предприняв необходимые меры для обеспечения проживающим в Штатах россиянам права проголосовать на выборах президента России, отметил Антонов.
 
В миреРоссияСШААнатолий АнтоновГосударственный департамент США
 
 
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