https://ria.ru/20240117/besporyadki-1921953303.html

На Коморских островах объявили комендантский час после столкновений

На Коморских островах объявили комендантский час после столкновений - РИА Новости, 17.01.2024

На Коморских островах объявили комендантский час после столкновений

Правительство Коморских островов объявило в стране комендантский час на фоне столкновений правоохранителей и протестующих после переизбрания Азали Асумани на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T22:27

2024-01-17T22:27

2024-01-17T22:27

в мире

коморские острова

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство Коморских островов объявило в стране комендантский час на фоне столкновений правоохранителей и протестующих после переизбрания Азали Асумани на должность президента, передает агентство Франс Пресс. "Правительство Коморских островов объявило в среду комендатский час после того, как силы безопасности вступили в столкновение с протестующими, разозленными из-за переизбрания президента Азали Асумани", - пишет агентство. Отмечается, что мера продлится с 22.00 по местному времени (совпадает с мск) до 06.00 четверга. Ранее местное издание Habari Za Comores сообщало, что действующий президент Коморских островов Азали Асумани переизбран на пост главы государства. Беспорядки начались на Коморских островах после объявления итогов президентских выборов, протестующие разгромили главное полицейское управление в столице государства Морони.

https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html

коморские острова

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в мире, коморские острова