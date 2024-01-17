Рейтинг@Mail.ru
На Коморских островах объявили комендантский час после столкновений - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/besporyadki-1921953303.html
На Коморских островах объявили комендантский час после столкновений
На Коморских островах объявили комендантский час после столкновений - РИА Новости, 17.01.2024
На Коморских островах объявили комендантский час после столкновений
Правительство Коморских островов объявило в стране комендантский час на фоне столкновений правоохранителей и протестующих после переизбрания Азали Асумани на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T22:27
2024-01-17T22:27
в мире
коморские острова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921911763_0:202:758:628_1920x0_80_0_0_95839a2ef45c348e4fd697bae315c420.png
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство Коморских островов объявило в стране комендантский час на фоне столкновений правоохранителей и протестующих после переизбрания Азали Асумани на должность президента, передает агентство Франс Пресс. "Правительство Коморских островов объявило в среду комендатский час после того, как силы безопасности вступили в столкновение с протестующими, разозленными из-за переизбрания президента Азали Асумани", - пишет агентство. Отмечается, что мера продлится с 22.00 по местному времени (совпадает с мск) до 06.00 четверга. Ранее местное издание Habari Za Comores сообщало, что действующий президент Коморских островов Азали Асумани переизбран на пост главы государства. Беспорядки начались на Коморских островах после объявления итогов президентских выборов, протестующие разгромили главное полицейское управление в столице государства Морони.
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
коморские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921911763_0:131:758:700_1920x0_80_0_0_e56055be0fcd3687896a91ffd27196db.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, коморские острова
В мире, Коморские острова
На Коморских островах объявили комендантский час после столкновений

Правительство Коморских островов объявило комендантский час после столкновений

© Кадр видео из соцсетейБеспорядки на Коморских островах после объявления итогов президентских выборов
Беспорядки на Коморских островах после объявления итогов президентских выборов
© Кадр видео из соцсетей
Беспорядки на Коморских островах после объявления итогов президентских выборов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство Коморских островов объявило в стране комендантский час на фоне столкновений правоохранителей и протестующих после переизбрания Азали Асумани на должность президента, передает агентство Франс Пресс.
"Правительство Коморских островов объявило в среду комендатский час после того, как силы безопасности вступили в столкновение с протестующими, разозленными из-за переизбрания президента Азали Асумани", - пишет агентство.
Отмечается, что мера продлится с 22.00 по местному времени (совпадает с мск) до 06.00 четверга.
Ранее местное издание Habari Za Comores сообщало, что действующий президент Коморских островов Азали Асумани переизбран на пост главы государства. Беспорядки начались на Коморских островах после объявления итогов президентских выборов, протестующие разгромили главное полицейское управление в столице государства Морони.
Жители на улице в Либревиле, Габон - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Африка стала могильщиком Европы
31 августа 2023, 08:00
 
В миреКоморские острова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала