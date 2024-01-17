https://ria.ru/20240117/bespilotniki-1921953521.html

Над Брянским районом сбили три беспилотника

Над Брянским районом сбили три беспилотника - РИА Новости, 17.01.2024

Над Брянским районом сбили три беспилотника

Три беспилотника подавлены средствами РЭБ над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянкой области Александр Богомаз. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T22:29

2024-01-17T22:29

2024-01-17T22:38

специальная военная операция на украине

брянский район

безопасность

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Три беспилотника подавлены средствами РЭБ над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянкой области Александр Богомаз."Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ министерства обороны РФ над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз в Telegram-канале.

брянский район

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брянский район, безопасность, александр богомаз, россия