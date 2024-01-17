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Над Брянским районом сбили три беспилотника
Над Брянским районом сбили три беспилотника - РИА Новости, 17.01.2024
Над Брянским районом сбили три беспилотника
Три беспилотника подавлены средствами РЭБ над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянкой области Александр Богомаз. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T22:29
2024-01-17T22:29
2024-01-17T22:38
специальная военная операция на украине
брянский район
безопасность
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Три беспилотника подавлены средствами РЭБ над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянкой области Александр Богомаз."Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ министерства обороны РФ над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - написал Богомаз в Telegram-канале.
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брянский район, безопасность, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянский район, Безопасность, Александр Богомаз, Россия
Над Брянским районом сбили три беспилотника
Богомаз: над Брянским районом сбили три беспилотника, пострадавших нет