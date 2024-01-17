https://ria.ru/20240117/bespilotniki-1921757688.html

Над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников

Над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников - РИА Новости, 17.01.2024

Над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников

По уточненным данным, семь беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T03:06

2024-01-17T03:06

2024-01-17T03:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. По уточненным данным, семь беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты два беспилотника, предварительно, пострадавших нет."По уточненным данным, сбито семь БПЛА. Оперативные службы работают", - написал он.

https://ria.ru/20240111/obstrel-1920776434.html

белгородский район

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, белгородский район, белгород