https://ria.ru/20240117/bespilotniki-1921757688.html
Над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников
Над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников - РИА Новости, 17.01.2024
Над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников
По уточненным данным, семь беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T03:06
2024-01-17T03:06
2024-01-17T03:08
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. По уточненным данным, семь беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты два беспилотника, предварительно, пострадавших нет."По уточненным данным, сбито семь БПЛА. Оперативные службы работают", - написал он.
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920776434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников
Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников