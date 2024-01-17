https://ria.ru/20240117/belgorod-1921951748.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.01.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде введен режим ракетной опасности, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T22:12
2024-01-17T22:12
2024-01-17T22:35
белгород
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происшествия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Белгороде введен режим ракетной опасности, сообщила мэрия города в Telegram-канале."Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в ночь на среду над Белгородом и Белгородским районом сбили два беспилотника. Никто не пострадал.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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белгород, происшествия
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность
Мэрия Белгороде сообщила о ракетной опасности