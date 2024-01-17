https://ria.ru/20240117/belgorod-1921797806.html

Прокуратура проверит получение гражданства участником нападений в Белгороде

Прокуратура проверит получение гражданства участником нападений в Белгороде - РИА Новости, 17.01.2024

Прокуратура проверит получение гражданства участником нападений в Белгороде

Прокуратура Белгородской области сообщила на сайте, что инициирована проверка соблюдения миграционного законодательства при получении гражданства России... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:04

2024-01-17T11:04

2024-01-17T11:13

происшествия

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области сообщила на сайте, что инициирована проверка соблюдения миграционного законодательства при получении гражданства России фигурантом уголовного дела об избиении прохожих в Белгороде. Полиция обнаружила видеозаписи, где группа молодых людей оскорбляет и избивает прохожих в Белгороде. Подростки снимали эти случаи и выкладывали видео в Интернет. Были заведены уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство группой лиц. Удалось установить личность 17-летнего уроженца Азербайджана, причастного к избиению людей, сообщали в МВД и СК РФ. В региональной прокуратуре заявили, что задержаны пять человек, один находится в розыске. Четверо из задержанных - несовершеннолетние. "Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны", - говорится в сообщении прокуратуры. Уточняется, что в настоящее время по уголовным делам проводится полный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех фактических обстоятельств произошедшего. Ход проверок контролируется со стороны компетентных органов.

https://ria.ru/20231102/migranty-1906983209.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, белгородская область