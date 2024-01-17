Прокуратура проверит получение гражданства участником нападений в Белгороде
Прокуратура проверит получение гражданства РФ агрессивным подростком в Белгороде
Машина прокуратуры. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области сообщила на сайте, что инициирована проверка соблюдения миграционного законодательства при получении гражданства России фигурантом уголовного дела об избиении прохожих в Белгороде.
Полиция обнаружила видеозаписи, где группа молодых людей оскорбляет и избивает прохожих в Белгороде. Подростки снимали эти случаи и выкладывали видео в Интернет. Были заведены уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство группой лиц. Удалось установить личность 17-летнего уроженца Азербайджана, причастного к избиению людей, сообщали в МВД и СК РФ. В региональной прокуратуре заявили, что задержаны пять человек, один находится в розыске. Четверо из задержанных - несовершеннолетние.
"Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны", - говорится в сообщении прокуратуры.
Уточняется, что в настоящее время по уголовным делам проводится полный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех фактических обстоятельств произошедшего. Ход проверок контролируется со стороны компетентных органов.