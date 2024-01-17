https://ria.ru/20240117/belgorod-1921769048.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.01.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T07:59

2024-01-17T07:59

2024-01-17T08:00

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

россия

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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия в Telegram-канале. Сообщение о ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 2.31 мск среды. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии. Минобороны России ранее сообщило, что 17 января около 2.40 мск средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. Позже ведомство сообщило об уничтожении системой ПВО еще четырех снарядов РСЗО Vampire и перехвате двух украинских беспилотников.

https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

белгород, белгородский район, россия, безопасность