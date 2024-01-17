https://ria.ru/20240117/belgorod-1921769048.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 17.01.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T07:59
2024-01-17T07:59
2024-01-17T08:00
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БЕЛГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия в Telegram-канале. Сообщение о ракетной опасности появилось в Telegram-канале мэрии в 2.31 мск среды. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии. Минобороны России ранее сообщило, что 17 января около 2.40 мск средства ПВО уничтожили семь ракет РСЗО "Ольха" и четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. Позже ведомство сообщило об уничтожении системой ПВО еще четырех снарядов РСЗО Vampire и перехвате двух украинских беспилотников.
https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Россия, Безопасность
В Белгороде отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности в городе и районе