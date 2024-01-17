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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:34 17.01.2024 (обновлено: 02:41 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/belgorod-1921756367.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.01.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде действует режим ракетной опасности, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:34
2024-01-17T02:41
белгород
происшествия
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Белгороде действует режим ракетной опасности, сообщила мэрия города в Telegram-канале."РСЧС предупреждает жителей Белгорода о ракетной опасности. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник ПВО перехватила очередной беспилотник на подлете к Белгороду.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html
белгород
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белгород, происшествия, россия, белгородская область, вооруженные силы украины
Белгород, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность, жителям рекомендовано оставаться дома

© РИА НовостиЖелезобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
© РИА Новости
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Белгороде действует режим ракетной опасности, сообщила мэрия города в Telegram-канале.
"РСЧС предупреждает жителей Белгорода о ракетной опасности. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник ПВО перехватила очередной беспилотник на подлете к Белгороду.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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