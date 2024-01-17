https://ria.ru/20240117/belgorod-1921756367.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.01.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде действует режим ракетной опасности, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T02:34

2024-01-17T02:34

2024-01-17T02:41

белгород

происшествия

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Белгороде действует режим ракетной опасности, сообщила мэрия города в Telegram-канале."РСЧС предупреждает жителей Белгорода о ракетной опасности. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник ПВО перехватила очередной беспилотник на подлете к Белгороду.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

белгород, происшествия, россия, белгородская область, вооруженные силы украины