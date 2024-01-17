https://ria.ru/20240117/avstraliya-1921928353.html

МИД России заявил, что отношения с Австралией оказались в низшей точке

МИД России заявил, что отношения с Австралией оказались в низшей точке - РИА Новости, 17.01.2024

МИД России заявил, что отношения с Австралией оказались в низшей точке

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Австралии в Москве Джоном Гирингом указал, что отношения двух стран оказались в самой низкой... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:58

2024-01-17T18:58

2024-01-17T18:58

россия

австралия

андрей руденко

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Австралии в Москве Джоном Гирингом указал, что отношения двух стран оказались в самой низкой точке из-за решения Канберры присоединиться к антироссийской кампании Запада, Москва рассчитывает, что власти Австралии пересмотрят курс в отношении РФ, сообщили в российском дипведомстве. "В ходе состоявшейся беседы послу было указано, что в результате нынешней политики Канберры, присоединившейся к развязанной Западом антироссийской кампании, связи между двумя странами оказались в самой низкой точке. Выражена надежда на то, что австралийские власти пересмотрят эту пагубную линию, идущую вразрез с интересами наших народов, задачами строительства процветающего и безопасного Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Посол Австралии Джон Уильям Гиринг вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину в начале декабря. После начала спецоперации на Украине Австралия присоединилась к антироссийским санкциям Запада, в частности, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903748343.html

https://ria.ru/20230701/uchastok-1881638579.html

россия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, австралия, андрей руденко, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)