https://ria.ru/20240117/austin-1921946019.html

Треть американцев считают, что Остин должен уйти в отставку, показал опрос

Треть американцев считают, что Остин должен уйти в отставку, показал опрос - РИА Новости, 17.01.2024

Треть американцев считают, что Остин должен уйти в отставку, показал опрос

Треть вероятных американцев считают, что шеф Пентагона Ллойд Остин должен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, свидетельствую результаты социологического РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T21:15

2024-01-17T21:15

2024-01-17T21:15

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сша

ллойд остин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Треть вероятных американцев считают, что шеф Пентагона Ллойд Остин должен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, свидетельствую результаты социологического исследования, проведенного Rasmussen Reports. Остин находился в госпитале с 1 января и подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона уже выписали, но, как сообщали в американском минобороны, он продолжит "некоторое время" работать из дома. Как сообщают авторы проведенного исследования, "34% вероятных избирателей США считают, что Остину следует уйти с поста министра обороны из-за проблем со здоровьем". С такой позицией не согласны 46% респондентов. Остальные - не уверены. Опрос проводился 10,11 и 14 января 2024 года, в нем приняли участие 1077 вероятных избирателей в США. Допустимая погрешность результатов составила плюс-минус 3 процентных пункта.

https://ria.ru/20240117/ostin-1921755221.html

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в мире, сша, ллойд остин, министерство обороны сша