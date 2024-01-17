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Треть американцев считают, что Остин должен уйти в отставку, показал опрос
Треть американцев считают, что Остин должен уйти в отставку, показал опрос - РИА Новости, 17.01.2024
Треть американцев считают, что Остин должен уйти в отставку, показал опрос
Треть вероятных американцев считают, что шеф Пентагона Ллойд Остин должен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, свидетельствую результаты социологического РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T21:15
2024-01-17T21:15
2024-01-17T21:15
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Треть вероятных американцев считают, что шеф Пентагона Ллойд Остин должен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, свидетельствую результаты социологического исследования, проведенного Rasmussen Reports. Остин находился в госпитале с 1 января и подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона уже выписали, но, как сообщали в американском минобороны, он продолжит "некоторое время" работать из дома. Как сообщают авторы проведенного исследования, "34% вероятных избирателей США считают, что Остину следует уйти с поста министра обороны из-за проблем со здоровьем". С такой позицией не согласны 46% респондентов. Остальные - не уверены. Опрос проводился 10,11 и 14 января 2024 года, в нем приняли участие 1077 вероятных избирателей в США. Допустимая погрешность результатов составила плюс-минус 3 процентных пункта.
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в мире, сша, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Треть американцев считают, что Остин должен уйти в отставку, показал опрос
Rasmussen Reports: 34% американцев считают, что Остин должен уйти в отставку
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости.
Треть вероятных американцев считают, что шеф Пентагона Ллойд Остин должен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, свидетельствую результаты социологического исследования, проведенного Rasmussen Reports
.
Остин находился в госпитале с 1 января и подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона уже выписали, но, как сообщали в американском минобороны, он продолжит "некоторое время" работать из дома.
Как сообщают авторы проведенного исследования, "34% вероятных избирателей США считают, что Остину следует уйти с поста министра обороны из-за проблем со здоровьем". С такой позицией не согласны 46% респондентов. Остальные - не уверены.
Опрос проводился 10,11 и 14 января 2024 года, в нем приняли участие 1077 вероятных избирателей в США. Допустимая погрешность результатов составила плюс-минус 3 процентных пункта.
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