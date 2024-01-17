https://ria.ru/20240117/artilleristy-1921760120.html

Артиллеристы уничтожили бронемашину ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы уничтожили бронемашину ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.01.2024

Артиллеристы уничтожили бронемашину ВСУ на Купянском направлении

Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил вооруженную группу и бронированную машину ВСУ на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T04:08

2024-01-17T04:08

2024-01-17T04:09

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 янв – РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил вооруженную группу и бронированную машину ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом 122-миллиметровой гаубицы Д-30 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" было нанесено огневое поражение обнаруженной вооруженной группе и бронированной машине ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что обнаружение цели и ее уничтожение проводилось с использованием БПЛА. "Противник предпринял попытку ротации своих войск в составе группы из 10 человек. У них принцип такой, если не выкопано определенное количество траншей и окопов, никого на отдых не отправят. Эти боевики с задачей справились. Все выкопали. Привезли на их место новых. Мы заметили их с "птички" (беспилотника - ред.) и накрыли вместе с бронированной машиной", - сказал командир расчета гаубицы Д-30 с позывным "Черный".

https://ria.ru/20240116/vsu-1921635780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, безопасность, вооруженные силы украины