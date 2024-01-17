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Артиллеристы уничтожили бронемашину ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:08 17.01.2024 (обновлено: 04:09 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/artilleristy-1921760120.html
Артиллеристы уничтожили бронемашину ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили бронемашину ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.01.2024
Артиллеристы уничтожили бронемашину ВСУ на Купянском направлении
Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил вооруженную группу и бронированную машину ВСУ на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T04:08
2024-01-17T04:09
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 янв – РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил вооруженную группу и бронированную машину ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом 122-миллиметровой гаубицы Д-30 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" было нанесено огневое поражение обнаруженной вооруженной группе и бронированной машине ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что обнаружение цели и ее уничтожение проводилось с использованием БПЛА. "Противник предпринял попытку ротации своих войск в составе группы из 10 человек. У них принцип такой, если не выкопано определенное количество траншей и окопов, никого на отдых не отправят. Эти боевики с задачей справились. Все выкопали. Привезли на их место новых. Мы заметили их с "птички" (беспилотника - ред.) и накрыли вместе с бронированной машиной", - сказал командир расчета гаубицы Д-30 с позывным "Черный".
https://ria.ru/20240116/vsu-1921635780.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили бронемашину ВСУ на Купянском направлении

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил бронемашину ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ЛУГАНСК, 17 янв – РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил вооруженную группу и бронированную машину ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом 122-миллиметровой гаубицы Д-30 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" было нанесено огневое поражение обнаруженной вооруженной группе и бронированной машине ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что обнаружение цели и ее уничтожение проводилось с использованием БПЛА.
"Противник предпринял попытку ротации своих войск в составе группы из 10 человек. У них принцип такой, если не выкопано определенное количество траншей и окопов, никого на отдых не отправят. Эти боевики с задачей справились. Все выкопали. Привезли на их место новых. Мы заметили их с "птички" (беспилотника - ред.) и накрыли вместе с бронированной машиной", - сказал командир расчета гаубицы Д-30 с позывным "Черный".
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"Со всех сторон". Солдаты ВСУ забили тревогу из-за ЧП под Купянском
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