https://ria.ru/20240117/artilleristy-1921760120.html
Артиллеристы уничтожили бронемашину ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили бронемашину ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.01.2024
Артиллеристы уничтожили бронемашину ВСУ на Купянском направлении
Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил вооруженную группу и бронированную машину ВСУ на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T04:08
2024-01-17T04:08
2024-01-17T04:09
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ЛУГАНСК, 17 янв – РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил вооруженную группу и бронированную машину ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом 122-миллиметровой гаубицы Д-30 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" было нанесено огневое поражение обнаруженной вооруженной группе и бронированной машине ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что обнаружение цели и ее уничтожение проводилось с использованием БПЛА. "Противник предпринял попытку ротации своих войск в составе группы из 10 человек. У них принцип такой, если не выкопано определенное количество траншей и окопов, никого на отдых не отправят. Эти боевики с задачей справились. Все выкопали. Привезли на их место новых. Мы заметили их с "птички" (беспилотника - ред.) и накрыли вместе с бронированной машиной", - сказал командир расчета гаубицы Д-30 с позывным "Черный".
https://ria.ru/20240116/vsu-1921635780.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили бронемашину ВСУ на Купянском направлении
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил бронемашину ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 17 янв – РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил вооруженную группу и бронированную машину ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом 122-миллиметровой гаубицы Д-30 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" было нанесено огневое поражение обнаруженной вооруженной группе и бронированной машине ВСУ", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что обнаружение цели и ее уничтожение проводилось с использованием БПЛА.
"Противник предпринял попытку ротации своих войск в составе группы из 10 человек. У них принцип такой, если не выкопано определенное количество траншей и окопов, никого на отдых не отправят. Эти боевики с задачей справились. Все выкопали. Привезли на их место новых. Мы заметили их с "птички" (беспилотника - ред.) и накрыли вместе с бронированной машиной", - сказал командир расчета гаубицы Д-30 с позывным "Черный".
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