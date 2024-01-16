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Зеленский обрушился на Запад из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921551016.html
Зеленский обрушился на Запад из-за России, пишут СМИ
Зеленский обрушился на Запад из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
Зеленский обрушился на Запад из-за России, пишут СМИ
"Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников", — говорится в публикации. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:42
2024-01-16T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
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россия
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского возмущает поведение Запада и некоторых украинцев, пишет издание Focus."Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников", — говорится в публикации. В статье отмечается, что внимание США и многих европейских стран в год выборов переключается на внутреннюю политику. И это происходит на фоне того, что Россия не сбавляет темп на поле боя, а ресурсы Украины истощаются. Ранее Зеленский заявил, что у него появились вопросы к украинцам призывного возраста, которые вне закона выехали за границу. В декабре министр обороны бывшей советской республики Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель украинского военного ведомства Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии". В конце прошлого года киевские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
https://ria.ru/20240116/berbok-1921544493.html
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в мире, владимир зеленский, украина, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Германия, Россия
Зеленский обрушился на Запад из-за России, пишут СМИ

Focus: Зеленского раздражает поведение Запада и отстраненность украинцев

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского возмущает поведение Запада и некоторых украинцев, пишет издание Focus.

"Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что внимание США и многих европейских стран в год выборов переключается на внутреннюю политику. И это происходит на фоне того, что Россия не сбавляет темп на поле боя, а ресурсы Украины истощаются.

Ранее Зеленский заявил, что у него появились вопросы к украинцам призывного возраста, которые вне закона выехали за границу.

В декабре министр обороны бывшей советской республики Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель украинского военного ведомства Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".

В конце прошлого года киевские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаГерманияРоссия
 
 
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