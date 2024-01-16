Зеленский обрушился на Запад из-за России, пишут СМИ
Focus: Зеленского раздражает поведение Запада и отстраненность украинцев
© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского возмущает поведение Запада и некоторых украинцев, пишет издание Focus.
"Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников", — говорится в публикации.
"Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что внимание США и многих европейских стран в год выборов переключается на внутреннюю политику. И это происходит на фоне того, что Россия не сбавляет темп на поле боя, а ресурсы Украины истощаются.
Ранее Зеленский заявил, что у него появились вопросы к украинцам призывного возраста, которые вне закона выехали за границу.
В декабре министр обороны бывшей советской республики Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель украинского военного ведомства Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
В конце прошлого года киевские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
Ранее Зеленский заявил, что у него появились вопросы к украинцам призывного возраста, которые вне закона выехали за границу.
В декабре министр обороны бывшей советской республики Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель украинского военного ведомства Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
В конце прошлого года киевские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.