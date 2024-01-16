https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921551016.html

Зеленский обрушился на Запад из-за России, пишут СМИ

Зеленский обрушился на Запад из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024

Зеленский обрушился на Запад из-за России, пишут СМИ

"Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников", — говорится в публикации. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T09:42

2024-01-16T09:42

2024-01-16T09:42

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского возмущает поведение Запада и некоторых украинцев, пишет издание Focus."Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников", — говорится в публикации. В статье отмечается, что внимание США и многих европейских стран в год выборов переключается на внутреннюю политику. И это происходит на фоне того, что Россия не сбавляет темп на поле боя, а ресурсы Украины истощаются. Ранее Зеленский заявил, что у него появились вопросы к украинцам призывного возраста, которые вне закона выехали за границу. В декабре министр обороны бывшей советской республики Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель украинского военного ведомства Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии". В конце прошлого года киевские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.

https://ria.ru/20240116/berbok-1921544493.html

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

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в мире, владимир зеленский, украина, германия, россия