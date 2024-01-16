https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921537766.html

Зеленский в Швейцарии вызвал недоумение одной репликой

Зеленский в Швейцарии вызвал недоумение одной репликой - РИА Новости, 16.01.2024

Зеленский в Швейцарии вызвал недоумение одной репликой

Пользователи социальной сети X выразили недоумение по поводу заявления Владимира Зеленского о поддержке со стороны Швейцарии. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T06:52

2024-01-16T06:52

2024-01-16T12:24

в мире

швейцария

украина

владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети X выразили недоумение по поводу заявления Владимира Зеленского о поддержке со стороны Швейцарии.Зеленский прибыл в эту страну в понедельник для общения с иностранными лидерами и участия в Давосском форуме. После встречи с президентом страны Вилой Амхерд он опубликовал сообщение, где заявил, что Берн предоставляет Киеву гуманитарную, финансовую и политическую поддержку."Как это соотносится с традиционным нейтралитетом Швейцарии?" — удивился Fernando Gutierrez."Я думал, Швейцария всегда оставалась нейтральной", — отметил Tmaze formally Change."Из-за того что американцы сказали тебе убираться, теперь ты подлизываешься к швейцарцам. Всего лишь мелкий мошенник", — возмутился Capitalist Mike."Вы не страна, вы ничего не производите, не можете прокормить свой собственный народ и проводите все свое существование, выпрашивая деньги у других стран. Надеюсь, что ваши соотечественники встанут и потребуют выборов, чтобы положить конец вашему коррумпированному существованию", — заявила Diana Heard."Просто сдавайся уже, Зеленский. Байден уже ушел с Украины и теперь бомбит Йемен. Американский народ не хочет иметь с тобой ничего общего", — обратился к нему Paul A. Szypula.Накануне президент Швейцарии Виола Амхерд после встречи с Владимиром Зеленским заявила о его просьбе организовать мирный саммит "высокого уровня" по Украине.Источник РИА Новости подчеркнул во вторник, что переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации "на земле". По его словам, без России никакие встречи по Украине не имеют смысла.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.

https://ria.ru/20240116/mask-1921523949.html

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в мире, швейцария, украина, владимир зеленский, киев