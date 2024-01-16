https://ria.ru/20240116/zayavki-1921564876.html

Продлен срок подачи заявок на участие в конкурсе брендов "Знай наших"

Продлен срок подачи заявок на участие в конкурсе брендов "Знай наших" - РИА Новости, 16.01.2024

Продлен срок подачи заявок на участие в конкурсе брендов "Знай наших"

Организаторы всероссийского конкурса растущих брендов "Знай наших" продлили срок подачи заявок, они принимаются на крауд-платформе до 31 января включительно,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:54

2024-01-16T10:54

2024-01-16T11:22

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

фонд "росконгресс"

твой бизнес

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Организаторы всероссийского конкурса растущих брендов "Знай наших" продлили срок подачи заявок, они принимаются на крауд-платформе до 31 января включительно, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". АСИ совместно с фондом "Росконгресс" проводят конкурс во второй раз, с 23 ноября прошлого года на него поступило уже больше 7,6 тысячи брендов от предпринимателей из разных регионов. Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства в родном регионе – не менее 30 %. Также учитывается наличие у кандидатов социальных проектов. Второй сезон обещает пройти более масштабно по сравнению с первым: в этот раз расширено количество номинаций, ожидается большее количество участников, анонсированы новые меры поддержки и формы поощрения победителей. К участию приглашаются не только новые участники, но и те, кто подавал заявку на первый сезон "Знай наших", но не вошел в число победителей. Помимо пяти основных номинаций - "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив", "ИТ", "Высокие технологии" - объявлены 15 отраслевых и четыре специальных номинации, которые учредили партнеры конкурса. Среди них – "Красота и здоровье", "Анимация", "Спорт", "Алкогольная продукция", "Инклюзия", "Самая смелая идея" и другие. Также расширилась партнерская сеть конкурса, среди новых участников проекта – Zasport, NovikovGroup, VK Cloud, Роспатент, Simple и другие. "Участие в конкурсе абсолютно бесплатное. Победители получают колоссальное количество мер поддержки – от обучения персонала до встречи с высшим руководством страны. Но главное — это продвижение на маркетплейсах и реклама в разных каналах: в интернете, на ТВ, наружная реклама. Это ступень к дальнейшему развитию", - сказал директор специальных проектов АСИ, куратор конкурса "Знай наших" Михаил Хомич, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что даже если компания не одержит победу, а только попадет в число финалистов, у нее уже есть шанс получить мощный пиар-заряд и повысить свою узнаваемость. "В первом сезоне конкурса приняло участие действительно большое количество брендов, и победителей насчитывается десятки. Но у нас есть задача сделать так, чтобы их было еще больше", - подчеркнул Хомич. Среди регионов-лидеров по поданным заявкам на конкурс организаторы отметили Башкирию (более 1,1 тысячи брендов), Татарстан (больше 1 тысячи), Москву (свыше 580), Приморский край (более 270) и Московскую область (больше 200). Конкурс брендов впервые прошел в 2023 году по поручению президента России и собрал порядка 5 тысяч участников – растущих российских компаний с высокой степенью локализации производства. Победители получили поддержку в продвижении их продукции и смогли за год значительно увеличить объемы продаж и свой доход. Больше 1 тысячи участников повысили узнаваемость своих брендов в медиа, получили доступ к маркетплейсам и крупнейшим торговым сетям, а лучшие из брендов представили главе государства.

https://ria.ru/20240112/tekhproekt-1920938752.html

https://ria.ru/20240112/konkurs-1920907395.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, агентство стратегических инициатив (аси), фонд "росконгресс", твой бизнес – новости