https://ria.ru/20240116/zaryadka-1921536344.html

Россиянам назвали "золотые правила" зарядки смартфонов

Россиянам назвали "золотые правила" зарядки смартфонов - РИА Новости, 16.01.2024

Россиянам назвали "золотые правила" зарядки смартфонов

Смартфоны не стоит заряжать всю ночь, особенно накрывая подушкой, а также доводить уровень его заряда до 100%, рассказал РИА Новости руководитель направления... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T06:06

2024-01-16T06:06

2024-01-16T06:14

сергей кузьменко

роскачество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748022377_0:8:1920:1088_1920x0_80_0_0_9a2242bd5c13f93cb9e0f3f3f2a16613.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Смартфоны не стоит заряжать всю ночь, особенно накрывая подушкой, а также доводить уровень его заряда до 100%, рассказал РИА Новости руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. "Золотое правило зарядки гласит, что нужно лавировать в промежутке от 20 до 80%. Поставьте телефон на зарядку, когда показатель упадет ниже 50%, но отключите прежде, чем он достигнет 100%. Именно поэтому ставить устройство на зарядку на всю ночь – сомнительная затея", - объяснил он. Также устройство во время этого должно иметь возможность "дышать" и рассеивать тепло, поэтому не стоит его ничем накрывать, в том числе класть под подушку. Кузьменко напомнил, что шнуры, портативные батареи, зарядные чехлы, повербанки из некачественных материалов вкупе с непрофессиональной сборкой могут выходить из строя или вообще не сопрягаться с устройством пользователя, поэтому лучше всего пользоваться зарядным устройством, которое лежало в комплекте со смартфоном. Так, например, более 70% случаев возгорания iPhone происходят из-за использования неоригинальных зарядных устройств. По его словам, зарядные устройства имеют разную пропускную способность силы тока, и если она больше, чем заложено в технических характеристиках смартфона, то такой зарядник запросто может повредить аккумулятор в том случае, если на смартфоне выходит из строя контроллер заряда. Поэтому следует изучить данные о параметрах тока гаджета (как правило обозначаются вольтами (V) и амперами (А)) - важно, чтобы у телефона и зарядки они совпадали, однако на смартфоне параметр входа может быть больше, чем выхода на покупном зарядном устройстве, но не наоборот. "Невозможно предсказать, как долго контроллер заряда прослужит в режиме овердрайва на устройстве. Возможно, месяц, а может быть, прослужит верой и правдой до конца эксплуатации. В случае его неисправности начинается перерасход ресурсов аккумулятора, что может привести к вздутию батареи или ее разгерметизации, и даже спровоцировать пожар", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20231230/smartfon-1919095917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей кузьменко, роскачество