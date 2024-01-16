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ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров СВО - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/zakonoproekt-1921721809.html
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров СВО
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров СВО - РИА Новости, 16.01.2024
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров СВО
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров специальной военной операции, он доступен в думской базе данных. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:53
2024-01-16T19:53
специальная военная операция на украине
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров специальной военной операции, он доступен в думской базе данных. Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" прошел в Москве 13 января. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил РИА Новости, что по итогам форума партия подготовила "инициативу об определении статуса волонтера СВО и предоставлении таким людям дополнительных льгот и компенсаций, если они пострадали в ходе своей значимой работы". По его словам, в ЛДПР предлагают, в частности, освободить граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, содействующей СВО, от оплаты проезда по платным дорогам.
https://ria.ru/20240113/proekty-1921157380.html
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общество, леонид слуцкий (политик), лдпр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров СВО

ЛДПР предложила законодательно закрепить статус волонтёра СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛДПР
ЛДПР - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров специальной военной операции, он доступен в думской базе данных.
Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" прошел в Москве 13 января. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил РИА Новости, что по итогам форума партия подготовила "инициативу об определении статуса волонтера СВО и предоставлении таким людям дополнительных льгот и компенсаций, если они пострадали в ходе своей значимой работы".
По его словам, в ЛДПР предлагают, в частности, освободить граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, содействующей СВО, от оплаты проезда по платным дорогам.
Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании форума Плечом к плечу в Красногорске. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Слуцкий: весной ЛДПР продолжит работать над проектами по помощи бойцам СВО
13 января, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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