https://ria.ru/20240116/zakonoproekt-1921721809.html

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров СВО

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров СВО - РИА Новости, 16.01.2024

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров СВО

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров специальной военной операции, он доступен в думской базе данных. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:53

2024-01-16T19:53

2024-01-16T19:53

специальная военная операция на украине

общество

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о статусе и льготах для волонтеров специальной военной операции, он доступен в думской базе данных. Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" прошел в Москве 13 января. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил РИА Новости, что по итогам форума партия подготовила "инициативу об определении статуса волонтера СВО и предоставлении таким людям дополнительных льгот и компенсаций, если они пострадали в ходе своей значимой работы". По его словам, в ЛДПР предлагают, в частности, освободить граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, содействующей СВО, от оплаты проезда по платным дорогам.

https://ria.ru/20240113/proekty-1921157380.html

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общество, леонид слуцкий (политик), лдпр