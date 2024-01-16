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Комитет ГД по транспорту одобрил законопроект о локализации машин такси - РИА Новости, 16.01.2024
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16:57 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/zakonoproekt-1921679750.html
Комитет ГД по транспорту одобрил законопроект о локализации машин такси
Комитет ГД по транспорту одобрил законопроект о локализации машин такси - РИА Новости, 16.01.2024
Комитет ГД по транспорту одобрил законопроект о локализации машин такси
Комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект, которым предлагается дать субъектам России право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:57
2024-01-16T16:57
андрей кутепов
владимир гутенев
госдума рф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект, которым предлагается дать субъектам России право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект внесен сенатором Андреем Кутеповым и депутатом Владимиром Гутеневым. Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". "Законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси", - говорится в тексте законопроекта. В пояснительной записке отмечается, что изменения необходимо внести для минимизации рисков повышения степени зависимости сети такси от импортных поставок. Также авторы считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить независимость от санкционного давления и рассчитывать на приток инвестиций. "Внесение предлагаемого изменения обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли", - подчеркивается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20231227/sovfed-1918402405.html
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андрей кутепов, владимир гутенев, госдума рф
Андрей Кутепов, Владимир Гутенев, Госдума РФ
Комитет ГД по транспорту одобрил законопроект о локализации машин такси

Комитет ГД по транспорту одобрил законопроект по локализации автомобилей такси

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВодитель такси
Водитель такси - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Водитель такси. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект, которым предлагается дать субъектам России право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект внесен сенатором Андреем Кутеповым и депутатом Владимиром Гутеневым. Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
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"Законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси", - говорится в тексте законопроекта.
В пояснительной записке отмечается, что изменения необходимо внести для минимизации рисков повышения степени зависимости сети такси от импортных поставок. Также авторы считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить независимость от санкционного давления и рассчитывать на приток инвестиций.
"Внесение предлагаемого изменения обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли", - подчеркивается в пояснительной записке.
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