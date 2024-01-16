https://ria.ru/20240116/zakonoproekt-1921679750.html

Комитет ГД по транспорту одобрил законопроект о локализации машин такси

Комитет ГД по транспорту одобрил законопроект о локализации машин такси - РИА Новости, 16.01.2024

Комитет ГД по транспорту одобрил законопроект о локализации машин такси

Комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект, которым предлагается дать субъектам России право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:57

2024-01-16T16:57

2024-01-16T16:57

андрей кутепов

владимир гутенев

госдума рф

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект, которым предлагается дать субъектам России право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект внесен сенатором Андреем Кутеповым и депутатом Владимиром Гутеневым. Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". "Законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси", - говорится в тексте законопроекта. В пояснительной записке отмечается, что изменения необходимо внести для минимизации рисков повышения степени зависимости сети такси от импортных поставок. Также авторы считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить независимость от санкционного давления и рассчитывать на приток инвестиций. "Внесение предлагаемого изменения обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли", - подчеркивается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20231227/sovfed-1918402405.html

https://ria.ru/20231215/yandeks-1915942997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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андрей кутепов, владимир гутенев, госдума рф