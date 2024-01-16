https://ria.ru/20240116/zaderzhanie-1921694928.html

В аэропорту Внуково задержали трех депортированных из Турции россиян

В аэропорту Внуково задержали трех депортированных из Турции россиян - РИА Новости, 16.01.2024

В аэропорту Внуково задержали трех депортированных из Турции россиян

Полицейские задержали в столичном аэропорту троих россиян, которые находились в международном розыске по обвинению в мошенничестве и ряде других преступлений и... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:51

2024-01-16T17:51

2024-01-16T17:51

происшествия

россия

турция

ирина волк

интерпол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_404df11965b554f015a6e028406179af.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в столичном аэропорту троих россиян, которые находились в международном розыске по обвинению в мошенничестве и ряде других преступлений и были высланы из Турции, сообщила на сайте "МВД Медиа" представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, полицейские задержали Андрея Касперовича, Игоря Анчевского и Алилава Баширова во "Внуково". Все трое были депортированы из Турции. Касперович находился в международном розыске по инициативе МВД по Башкирии, обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он с сообщниками предлагал гражданам инвестировать деньги в компанию, которая якобы занималась торговлей на фондовой бирже, нанеся им ущерб на сумму более 10 миллионов рублей. Другой фигурант дела о мошенничестве Анчевский в качестве гендиректора фирмы заключил договор на поставку косметики. "При этом исполнять свои обязательства фигурант не собирался и полученный товар не оплатил, причинив ущерб на сумму порядка 53 миллионов рублей. Он скрылся за границей и по инициативе ГУ МВД России по Москве был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола", - отметила Волк. Баширов находился в международном розыске по инициативе УМВД России по Ивановской области с января 2021 года, обвиняется в разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ) и вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ). По версии следствия, он с соучастниками вымогал 800 тысяч рублей у своего знакомого за якобы ремонт автомобиля. Получив отказ, Баширов с сообщниками избили потерпевшего и отобрали у него ключи от машины стоимостью более 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231220/zaderzhanie-1916840709.html

https://ria.ru/20231121/retsidivist-1910896682.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, турция, ирина волк, интерпол