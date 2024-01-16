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В аэропорту Внуково задержали трех депортированных из Турции россиян - РИА Новости, 16.01.2024
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17:51 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/zaderzhanie-1921694928.html
В аэропорту Внуково задержали трех депортированных из Турции россиян
В аэропорту Внуково задержали трех депортированных из Турции россиян - РИА Новости, 16.01.2024
В аэропорту Внуково задержали трех депортированных из Турции россиян
Полицейские задержали в столичном аэропорту троих россиян, которые находились в международном розыске по обвинению в мошенничестве и ряде других преступлений и... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:51
2024-01-16T17:51
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в столичном аэропорту троих россиян, которые находились в международном розыске по обвинению в мошенничестве и ряде других преступлений и были высланы из Турции, сообщила на сайте "МВД Медиа" представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, полицейские задержали Андрея Касперовича, Игоря Анчевского и Алилава Баширова во "Внуково". Все трое были депортированы из Турции. Касперович находился в международном розыске по инициативе МВД по Башкирии, обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он с сообщниками предлагал гражданам инвестировать деньги в компанию, которая якобы занималась торговлей на фондовой бирже, нанеся им ущерб на сумму более 10 миллионов рублей. Другой фигурант дела о мошенничестве Анчевский в качестве гендиректора фирмы заключил договор на поставку косметики. "При этом исполнять свои обязательства фигурант не собирался и полученный товар не оплатил, причинив ущерб на сумму порядка 53 миллионов рублей. Он скрылся за границей и по инициативе ГУ МВД России по Москве был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола", - отметила Волк. Баширов находился в международном розыске по инициативе УМВД России по Ивановской области с января 2021 года, обвиняется в разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ) и вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ). По версии следствия, он с соучастниками вымогал 800 тысяч рублей у своего знакомого за якобы ремонт автомобиля. Получив отказ, Баширов с сообщниками избили потерпевшего и отобрали у него ключи от машины стоимостью более 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231220/zaderzhanie-1916840709.html
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происшествия, россия, турция, ирина волк, интерпол
Происшествия, Россия, Турция, Ирина Волк, Интерпол
В аэропорту Внуково задержали трех депортированных из Турции россиян

Во Внуково задержали трех депортированных из Турции россиян, обвиняемых в аферах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в столичном аэропорту троих россиян, которые находились в международном розыске по обвинению в мошенничестве и ряде других преступлений и были высланы из Турции, сообщила на сайте "МВД Медиа" представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, полицейские задержали Андрея Касперовича, Игоря Анчевского и Алилава Баширова во "Внуково". Все трое были депортированы из Турции.
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Касперович находился в международном розыске по инициативе МВД по Башкирии, обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он с сообщниками предлагал гражданам инвестировать деньги в компанию, которая якобы занималась торговлей на фондовой бирже, нанеся им ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.
Другой фигурант дела о мошенничестве Анчевский в качестве гендиректора фирмы заключил договор на поставку косметики. "При этом исполнять свои обязательства фигурант не собирался и полученный товар не оплатил, причинив ущерб на сумму порядка 53 миллионов рублей. Он скрылся за границей и по инициативе ГУ МВД России по Москве был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола", - отметила Волк.
Баширов находился в международном розыске по инициативе УМВД России по Ивановской области с января 2021 года, обвиняется в разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ) и вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ). По версии следствия, он с соучастниками вымогал 800 тысяч рублей у своего знакомого за якобы ремонт автомобиля. Получив отказ, Баширов с сообщниками избили потерпевшего и отобрали у него ключи от машины стоимостью более 1 миллиона рублей.
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