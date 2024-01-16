В аэропорту Внуково задержали трех депортированных из Турции россиян
Во Внуково задержали трех депортированных из Турции россиян, обвиняемых в аферах
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в столичном аэропорту троих россиян, которые находились в международном розыске по обвинению в мошенничестве и ряде других преступлений и были высланы из Турции, сообщила на сайте "МВД Медиа" представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, полицейские задержали Андрея Касперовича, Игоря Анчевского и Алилава Баширова во "Внуково". Все трое были депортированы из Турции.
Касперович находился в международном розыске по инициативе МВД по Башкирии, обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он с сообщниками предлагал гражданам инвестировать деньги в компанию, которая якобы занималась торговлей на фондовой бирже, нанеся им ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.
Другой фигурант дела о мошенничестве Анчевский в качестве гендиректора фирмы заключил договор на поставку косметики. "При этом исполнять свои обязательства фигурант не собирался и полученный товар не оплатил, причинив ущерб на сумму порядка 53 миллионов рублей. Он скрылся за границей и по инициативе ГУ МВД России по Москве был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола", - отметила Волк.
Баширов находился в международном розыске по инициативе УМВД России по Ивановской области с января 2021 года, обвиняется в разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ) и вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ). По версии следствия, он с соучастниками вымогал 800 тысяч рублей у своего знакомого за якобы ремонт автомобиля. Получив отказ, Баширов с сообщниками избили потерпевшего и отобрали у него ключи от машины стоимостью более 1 миллиона рублей.