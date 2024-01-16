https://ria.ru/20240116/vzyatki-1921677249.html

В Иркутске будут судить сотрудников ДПС за взятки от водителей большегрузов

В Иркутске будут судить сотрудников ДПС за взятки от водителей большегрузов - РИА Новости, 16.01.2024

В Иркутске будут судить сотрудников ДПС за взятки от водителей большегрузов

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Иркутска предстанут перед судом за взятки более 5 миллионов рублей от водителей большегрузов, перевозивших древесину, РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:50

2024-01-16T16:50

2024-01-16T16:56

происшествия

иркутск

дмитрий демешин

гибдд мвд рф

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg

ИРКУТСК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Иркутска предстанут перед судом за взятки более 5 миллионов рублей от водителей большегрузов, перевозивших древесину, сообщает Управление Генпрокуратуры Сибирского Федерального округа. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток. Его фигурантами стали семь сотрудников дорожно-патрульной службы, действовавшие в составе организованной группы, созданной бывшим командиром отдельного батальона ДПС ГИБДД "Иркутское". "В период с 2018 по февраль 2022 годы участники организованной группы, в которую входили также инспекторы дорожно-патрульной службы, организовали на систематической основе получение взяток от водителей и представителей организаций за беспрепятственный проезд транспортирующего лесопродукцию большегрузного автотранспорта за что незаконно получили денежные средства в общей сумме более 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что к уголовной ответственности также привлекаются два взяткодателя и посредник во взяточничестве. В ходе расследования на имущество обвиняемых наложен арест в общей сумме более 31 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231229/vzyatki-1919007163.html

https://rsport.ria.ru/20231229/vzyatki-1918951565.html

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск, дмитрий демешин, гибдд мвд рф, генеральная прокуратура рф