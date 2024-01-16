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В Иркутске будут судить сотрудников ДПС за взятки от водителей большегрузов - РИА Новости, 16.01.2024
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16:50 16.01.2024 (обновлено: 16:56 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/vzyatki-1921677249.html
В Иркутске будут судить сотрудников ДПС за взятки от водителей большегрузов
В Иркутске будут судить сотрудников ДПС за взятки от водителей большегрузов - РИА Новости, 16.01.2024
В Иркутске будут судить сотрудников ДПС за взятки от водителей большегрузов
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Иркутска предстанут перед судом за взятки более 5 миллионов рублей от водителей большегрузов, перевозивших древесину, РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:50
2024-01-16T16:56
происшествия
иркутск
дмитрий демешин
гибдд мвд рф
генеральная прокуратура рф
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ИРКУТСК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Иркутска предстанут перед судом за взятки более 5 миллионов рублей от водителей большегрузов, перевозивших древесину, сообщает Управление Генпрокуратуры Сибирского Федерального округа. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток. Его фигурантами стали семь сотрудников дорожно-патрульной службы, действовавшие в составе организованной группы, созданной бывшим командиром отдельного батальона ДПС ГИБДД "Иркутское". "В период с 2018 по февраль 2022 годы участники организованной группы, в которую входили также инспекторы дорожно-патрульной службы, организовали на систематической основе получение взяток от водителей и представителей организаций за беспрепятственный проезд транспортирующего лесопродукцию большегрузного автотранспорта за что незаконно получили денежные средства в общей сумме более 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что к уголовной ответственности также привлекаются два взяткодателя и посредник во взяточничестве. В ходе расследования на имущество обвиняемых наложен арест в общей сумме более 31 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231229/vzyatki-1919007163.html
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происшествия, иркутск, дмитрий демешин, гибдд мвд рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Иркутск, Дмитрий Демешин, ГИБДД МВД РФ, Генеральная прокуратура РФ
В Иркутске будут судить сотрудников ДПС за взятки от водителей большегрузов

В Иркутске осудят 7 сотрудников ДПС за взятки более 5 миллионов от водителей

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Иркутска предстанут перед судом за взятки более 5 миллионов рублей от водителей большегрузов, перевозивших древесину, сообщает Управление Генпрокуратуры Сибирского Федерального округа.
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток. Его фигурантами стали семь сотрудников дорожно-патрульной службы, действовавшие в составе организованной группы, созданной бывшим командиром отдельного батальона ДПС ГИБДД "Иркутское".
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"В период с 2018 по февраль 2022 годы участники организованной группы, в которую входили также инспекторы дорожно-патрульной службы, организовали на систематической основе получение взяток от водителей и представителей организаций за беспрепятственный проезд транспортирующего лесопродукцию большегрузного автотранспорта за что незаконно получили денежные средства в общей сумме более 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к уголовной ответственности также привлекаются два взяткодателя и посредник во взяточничестве. В ходе расследования на имущество обвиняемых наложен арест в общей сумме более 31 миллиона рублей.
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ПроисшествияИркутскДмитрий ДемешинГИБДД МВД РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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