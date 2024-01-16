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Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 16.01.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на Украине, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T22:55
2024-01-16T22:55
2024-01-16T22:55
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В городе звучат взрывы", - написал Терехов.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена в Харьковской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, харьков, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Мэр Харькова Терехов: в городе прогремели взрывы
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Взрывы прогремели в Харькове на Украине, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале
.
"В городе звучат взрывы", - написал Терехов.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена в Харьковской и Сумской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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