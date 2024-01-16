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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области - РИА Новости, 16.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
Взрыв прогремел в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:27
2024-01-16T16:27
2024-01-16T16:27
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. "В Кропивницком слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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в мире, кировоградская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кировоградской области
"Общественное": в Кропивницком Кировоградской области прогремел взрыв