https://ria.ru/20240116/vymogatelstvo-1921556644.html
Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ
Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ
В Крыму задержали и взяли под стражу мужчину, вымогавшего у нотариуса крупную сумму якобы для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:10
2024-01-16T10:10
2024-01-16T10:10
специальная военная операция на украине
происшествия
симферополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Крыму задержали и взяли под стражу мужчину, вымогавшего у нотариуса крупную сумму якобы для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в официальном Telegram-канале ведомства. Задержание проводилось в Симферополе совместно с ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии. "Задержали 43-летнего местного жителя, который подозревается в вымогательстве. По предварительным данным, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал денежные средства якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса", - сказала Волк. По ее словам, злоумышленник требовал крупную сумму денег у жительницы Симферополя. В доме у подозреваемого прошли обыски. Изъяты мобильные телефоны, сим-карты, наличные в рублях и иностранной валюте, документы. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20231010/figuranty-1901778228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ
В Симферополе задержали мужчину, вымогавшего деньги якобы для помощи ВСУ