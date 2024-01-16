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Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/vymogatelstvo-1921556644.html
Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ
Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ
В Крыму задержали и взяли под стражу мужчину, вымогавшего у нотариуса крупную сумму якобы для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:10
2024-01-16T10:10
специальная военная операция на украине
происшествия
симферополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Крыму задержали и взяли под стражу мужчину, вымогавшего у нотариуса крупную сумму якобы для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в официальном Telegram-канале ведомства. Задержание проводилось в Симферополе совместно с ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии. "Задержали 43-летнего местного жителя, который подозревается в вымогательстве. По предварительным данным, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал денежные средства якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса", - сказала Волк. По ее словам, злоумышленник требовал крупную сумму денег у жительницы Симферополя. В доме у подозреваемого прошли обыски. Изъяты мобильные телефоны, сим-карты, наличные в рублях и иностранной валюте, документы. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, симферополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика крым, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Симферополь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ

В Симферополе задержали мужчину, вымогавшего деньги якобы для помощи ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Крыму задержали и взяли под стражу мужчину, вымогавшего у нотариуса крупную сумму якобы для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в официальном Telegram-канале ведомства.
Задержание проводилось в Симферополе совместно с ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии.
"Задержали 43-летнего местного жителя, который подозревается в вымогательстве. По предварительным данным, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал денежные средства якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса", - сказала Волк. По ее словам, злоумышленник требовал крупную сумму денег у жительницы Симферополя. В доме у подозреваемого прошли обыски. Изъяты мобильные телефоны, сим-карты, наличные в рублях и иностранной валюте, документы.
Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудник АО НРТБ Александр Золотых, бывший заместитель генерального директора по безопасности АО НРТБ Александр Лежнев, заместитель прокурора 231-й военной прокуратуры Московского гарнизона Александр Вашурин и бывший сотрудник ФСБ России Иван Шумигай , обвиняемые в попытке хищения у АО Национальное радиотехническое бюро. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Фигурантам дела о вымогательстве у оборонного бюро вынесли приговор
10 октября 2023, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСимферопольРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика КрымУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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