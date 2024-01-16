https://ria.ru/20240116/vymogatelstvo-1921556644.html

Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ

Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024

Житель Симферополя вымогал у нотариуса деньги под предлогом помощи ВСУ

В Крыму задержали и взяли под стражу мужчину, вымогавшего у нотариуса крупную сумму якобы для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:10

2024-01-16T10:10

2024-01-16T10:10

специальная военная операция на украине

происшествия

симферополь

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. В Крыму задержали и взяли под стражу мужчину, вымогавшего у нотариуса крупную сумму якобы для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в официальном Telegram-канале ведомства. Задержание проводилось в Симферополе совместно с ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии. "Задержали 43-летнего местного жителя, который подозревается в вымогательстве. По предварительным данным, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал денежные средства якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса", - сказала Волк. По ее словам, злоумышленник требовал крупную сумму денег у жительницы Симферополя. В доме у подозреваемого прошли обыски. Изъяты мобильные телефоны, сим-карты, наличные в рублях и иностранной валюте, документы. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20231010/figuranty-1901778228.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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