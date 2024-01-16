https://ria.ru/20240116/vsu-1921558896.html

В Раде заявили, что проект о мобилизации придется рассматривать вслепую

В Раде заявили, что проект о мобилизации придется рассматривать вслепую - РИА Новости, 16.01.2024

В Раде заявили, что проект о мобилизации придется рассматривать вслепую

Вопрос мобилизации на Украине засекречен, поскольку 90% депутатов Верховной рады не имеют доступа к военной тайне, и они будут рассматривать соответствующий... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:21

2024-01-16T10:21

2024-01-16T10:21

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вопрос мобилизации на Украине засекречен, поскольку 90% депутатов Верховной рады не имеют доступа к военной тайне, и они будут рассматривать соответствующий законопроект без достоверной информации о происходящем в войсках, заявил парламентарий Андрей Осадчук. "Сейчас вопрос мобилизации является абсолютно засекреченным, потому что 90% депутатского корпуса не имеет доступа к военной тайне. В частности, в части, которая прямо касается формирования подразделений, дефицита, военных потерь, бюджета, военных планов и прочего", - приводит слова Осадчука сайт украинского телеканала "Эспрессо". По мнению депутата, вопрос мобилизации должен рассматриваться "в четкой привязке к тому, что происходит в войсках, с учетом их потребностей и планов". "Этого наши депутаты не знают, но будут каким-то образом рассматривать и принимать законопроект. Для того чтобы принимать любое решение по важному вопросу, надо иметь достоверную информацию о том, что, как и где происходит", - отметил Осадчук. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр