Последствия атаки беспилотников в Воронеже

Воронежская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк
В ночь на 16 января ПВО уничтожила пять и перехватила три украинских дрона над Воронежской областью.
В ночь на 16 января ПВО уничтожила пять и перехватила три украинских дрона над Воронежской областью.
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк
При попадании обломков беспилотника в многоквартирный дом произошло возгорание.
При попадании обломков беспилотника в многоквартирный дом произошло возгорание.
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Медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения.
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Еще в нескольких зданиях выбило стекла в окнах.
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Повреждения получили более 30 квартир.
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После происшествия развернули оперативный штаб.
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В городе ввели режим ЧС.
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк
На месте ЧП работают спецслужбы и представители администрации.
На месте ЧП работают спецслужбы и представители администрации.
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