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Последствия атаки беспилотников в Воронеже - РИА Новости, 16.01.2024
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14:07 16.01.2024 (обновлено: 15:27 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/voronezh-1921616612.html
Последствия атаки беспилотников в Воронеже
Последствия атаки беспилотников в Воронеже - РИА Новости, 16.01.2024
Последствия атаки беспилотников в Воронеже
Воронежская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:07
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фото
воронежская область
происшествия
воронеж
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Воронежская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Воронежская область, Происшествия, Воронеж

Последствия атаки беспилотников в Воронеже

Читать ria.ru в
Воронежская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В ночь на 16 января ПВО уничтожила пять и перехватила три украинских дрона над Воронежской областью.

Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ

В ночь на 16 января ПВО уничтожила пять и перехватила три украинских дрона над Воронежской областью.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

При попадании обломков беспилотника в многоквартирный дом произошло возгорание.

Разбитое окно в жилом доме в Воронеже, пострадавшем в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ

При попадании обломков беспилотника в многоквартирный дом произошло возгорание.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения.

Выбитые окна жилого дома в Воронеже, пострадавшего в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ

Медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения.

© РИА Новости
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3 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Еще в нескольких зданиях выбило стекла в окнах.

Автомобиль полиции у жилого дома в Воронеже, пострадавшего в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ

Еще в нескольких зданиях выбило стекла в окнах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Повреждения получили более 30 квартир.

Разбитое окно в жилом доме в Воронеже, пострадавшем в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ

Повреждения получили более 30 квартир.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

После происшествия развернули оперативный штаб.

Объявление с информацией о местонахождении штаба по приему заявлений от пострадавших жителей в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ в Воронеже

После происшествия развернули оперативный штаб.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В городе ввели режим ЧС.

Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ

В городе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 8
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают спецслужбы и представители администрации.

Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ

На месте ЧП работают спецслужбы и представители администрации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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