Жительница Воронежа рассказала о взрывах при атаке украинских беспилотников
Жительница Воронежа рассказала, что слышала несколько взрывов при атаке БПЛА ВСУ
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ
Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ
ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Жительница Воронежа Валентина Сапрыкина рассказала РИА Новости, что слышала несколько взрывов во время атаки беспилотников.
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"Я спала, проснулась... Бух, бух... Раза три-четыре я слышала... Потом смотрим... наверное, беспилотник летит. И взрыв... Осветило весь двор как от молнии и посыпалось что-то. Думали, что беспилотник разбился, посыпался. А когда вышли все на улицу, оказалось, что у людей стекла посыпались", - сказала собеседница агентства, проживающая в доме 67б по улице Острогожская.
У самой Сапрыкиной окна целые, но "немножко балкон... повредило".
По ее словам, ни она с мужем, ни соседи не пострадали. "Мы часа два вот тут на улице были, ничего у нас, все нормально... Стекла у многих выбиты", - добавила женщина.
Другая жительница этого дома Нина Новикова рассказала РИА Новости, что было "очень страшно". "Какое-то зарево у нас прямо во дворе было... Все мы спали, и вдруг вот такое... Вылетели на улицу после этих взрывов, МЧС приехало... Повыбивало очень много стекол у людей. В моей квартире только одно стекло выбито - на балконной раме", - сказала она.
Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте.
Как сообщал мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС. По последним данным, в общей сложности повреждено порядка 130 окон и балконных конструкций в домах по улицам Тепличная и Острогожская.