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Жительница Воронежа рассказала о взрывах при атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 16.01.2024 (обновлено: 13:27 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/voronezh-1921600536.html
Жительница Воронежа рассказала о взрывах при атаке украинских беспилотников
Жительница Воронежа рассказала о взрывах при атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 16.01.2024
Жительница Воронежа рассказала о взрывах при атаке украинских беспилотников
Жительница Воронежа Валентина Сапрыкина рассказала РИА Новости, что слышала несколько взрывов во время атаки беспилотников. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:48
2024-01-16T13:27
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
россия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Жительница Воронежа Валентина Сапрыкина рассказала РИА Новости, что слышала несколько взрывов во время атаки беспилотников. "Я спала, проснулась... Бух, бух... Раза три-четыре я слышала... Потом смотрим... наверное, беспилотник летит. И взрыв... Осветило весь двор как от молнии и посыпалось что-то. Думали, что беспилотник разбился, посыпался. А когда вышли все на улицу, оказалось, что у людей стекла посыпались", - сказала собеседница агентства, проживающая в доме 67б по улице Острогожская. У самой Сапрыкиной окна целые, но "немножко балкон... повредило". По ее словам, ни она с мужем, ни соседи не пострадали. "Мы часа два вот тут на улице были, ничего у нас, все нормально... Стекла у многих выбиты", - добавила женщина. Другая жительница этого дома Нина Новикова рассказала РИА Новости, что было "очень страшно". "Какое-то зарево у нас прямо во дворе было... Все мы спали, и вдруг вот такое... Вылетели на улицу после этих взрывов, МЧС приехало... Повыбивало очень много стекол у людей. В моей квартире только одно стекло выбито - на балконной раме", - сказала она.Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте.Как сообщал мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС. По последним данным, в общей сложности повреждено порядка 130 окон и балконных конструкций в домах по улицам Тепличная и Острогожская.
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происшествия, воронеж, россия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жительница Воронежа рассказала о взрывах при атаке украинских беспилотников

Жительница Воронежа рассказала, что слышала несколько взрывов при атаке БПЛА ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ
Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Жительница Воронежа Валентина Сапрыкина рассказала РИА Новости, что слышала несколько взрывов во время атаки беспилотников.
«
"Я спала, проснулась... Бух, бух... Раза три-четыре я слышала... Потом смотрим... наверное, беспилотник летит. И взрыв... Осветило весь двор как от молнии и посыпалось что-то. Думали, что беспилотник разбился, посыпался. А когда вышли все на улицу, оказалось, что у людей стекла посыпались", - сказала собеседница агентства, проживающая в доме 67б по улице Острогожская.
У самой Сапрыкиной окна целые, но "немножко балкон... повредило".
По ее словам, ни она с мужем, ни соседи не пострадали. "Мы часа два вот тут на улице были, ничего у нас, все нормально... Стекла у многих выбиты", - добавила женщина.
Другая жительница этого дома Нина Новикова рассказала РИА Новости, что было "очень страшно". "Какое-то зарево у нас прямо во дворе было... Все мы спали, и вдруг вот такое... Вылетели на улицу после этих взрывов, МЧС приехало... Повыбивало очень много стекол у людей. В моей квартире только одно стекло выбито - на балконной раме", - сказала она.
Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте.
Как сообщал мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС. По последним данным, в общей сложности повреждено порядка 130 окон и балконных конструкций в домах по улицам Тепличная и Острогожская.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:16
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежРоссияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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