https://ria.ru/20240116/voronezh-1921600536.html

Жительница Воронежа рассказала о взрывах при атаке украинских беспилотников

Жительница Воронежа рассказала о взрывах при атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 16.01.2024

Жительница Воронежа рассказала о взрывах при атаке украинских беспилотников

Жительница Воронежа Валентина Сапрыкина рассказала РИА Новости, что слышала несколько взрывов во время атаки беспилотников. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:48

2024-01-16T12:48

2024-01-16T13:27

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

россия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921560902_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_4be46be2b2d18ae1b85fd78df3bec259.jpg

ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Жительница Воронежа Валентина Сапрыкина рассказала РИА Новости, что слышала несколько взрывов во время атаки беспилотников. "Я спала, проснулась... Бух, бух... Раза три-четыре я слышала... Потом смотрим... наверное, беспилотник летит. И взрыв... Осветило весь двор как от молнии и посыпалось что-то. Думали, что беспилотник разбился, посыпался. А когда вышли все на улицу, оказалось, что у людей стекла посыпались", - сказала собеседница агентства, проживающая в доме 67б по улице Острогожская. У самой Сапрыкиной окна целые, но "немножко балкон... повредило". По ее словам, ни она с мужем, ни соседи не пострадали. "Мы часа два вот тут на улице были, ничего у нас, все нормально... Стекла у многих выбиты", - добавила женщина. Другая жительница этого дома Нина Новикова рассказала РИА Новости, что было "очень страшно". "Какое-то зарево у нас прямо во дворе было... Все мы спали, и вдруг вот такое... Вылетели на улицу после этих взрывов, МЧС приехало... Повыбивало очень много стекол у людей. В моей квартире только одно стекло выбито - на балконной раме", - сказала она.Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте.Как сообщал мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС. По последним данным, в общей сложности повреждено порядка 130 окон и балконных конструкций в домах по улицам Тепличная и Острогожская.

воронеж

россия

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, россия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)