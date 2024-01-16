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Очевидец рассказал о последствиях взрыва украинского дрона в Воронеже - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/voronezh-1921575983.html
Очевидец рассказал о последствиях взрыва украинского дрона в Воронеже
Очевидец рассказал о последствиях взрыва украинского дрона в Воронеже - РИА Новости, 16.01.2024
Очевидец рассказал о последствиях взрыва украинского дрона в Воронеже
Житель Воронежа Алексей рассказал РИА Новости, как в результате взрыва беспилотника у него на балконе выбило москитную сетку, а потом подъехали пожарные и... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:39
2024-01-16T11:39
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Житель Воронежа Алексей рассказал РИА Новости, как в результате взрыва беспилотника у него на балконе выбило москитную сетку, а потом подъехали пожарные и "скорая". Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте. Как сообщал мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС. По последним данным, в общей сложности повреждено порядка 130 окон и балконных конструкций в домах по улицам Тепличная и Острогожская. "Примерно в 2.20 (мск) произошел взрыв. У меня дом вот стоит, (улица Тепличная - ред.) 8б, выбило москитную сетку на балконе. Потом увидел огненную вспышку, потом увидел, как подъезжают пожарные, вышел на улицу, смотрю - попадание в дом... Видели, что люди начали выходить на улицу, тоже вышли посмотреть, что случилось... Люди волновались все, переживали... Приехали пожарные, потушили, "скорая" приехала", - рассказал Алексей. По его словам, стекла у него в квартире целы, но в доме есть поврежденные окна.
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Последствия ночной атаки украинских беспилотников в Воронеже
Последствия ночной атаки украинских беспилотников в Воронеже
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происшествия, воронежская область, воронеж, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Вооруженные силы Украины
Очевидец рассказал о последствиях взрыва украинского дрона в Воронеже

Житель Воронежа рассказал, как от взрыва БПЛА выбило москитную сетку на балконе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ
Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости
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Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Житель Воронежа Алексей рассказал РИА Новости, как в результате взрыва беспилотника у него на балконе выбило москитную сетку, а потом подъехали пожарные и "скорая".
Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте.
Как сообщал мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС. По последним данным, в общей сложности повреждено порядка 130 окон и балконных конструкций в домах по улицам Тепличная и Острогожская.
"Примерно в 2.20 (мск) произошел взрыв. У меня дом вот стоит, (улица Тепличная - ред.) 8б, выбило москитную сетку на балконе. Потом увидел огненную вспышку, потом увидел, как подъезжают пожарные, вышел на улицу, смотрю - попадание в дом... Видели, что люди начали выходить на улицу, тоже вышли посмотреть, что случилось... Люди волновались все, переживали... Приехали пожарные, потушили, "скорая" приехала", - рассказал Алексей.
По его словам, стекла у него в квартире целы, но в доме есть поврежденные окна.
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