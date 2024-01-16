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При атаке украинских беспилотников на Воронеж пострадал ребенок - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:13 16.01.2024 (обновлено: 04:18 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/voronezh-1921531593.html
При атаке украинских беспилотников на Воронеж пострадал ребенок
При атаке украинских беспилотников на Воронеж пострадал ребенок - РИА Новости, 16.01.2024
При атаке украинских беспилотников на Воронеж пострадал ребенок
Ребенок пострадал в результате попадания в квартиру сбитых фрагментов украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежем, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T04:13
2024-01-16T04:18
воронеж
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_32db5c8e9be10f46170a951bdfb69905.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате попадания в квартиру сбитых фрагментов украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев."Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что у девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Он отметил, что медпомощь оказали на месте."Утром попрошу наших врачей ещё раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий. Поквартирный обход продолжается", - написал Гусев.
https://radiosputnik.ru/20240115/dron-1921506042.html
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воронеж, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Воронеж, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При атаке украинских беспилотников на Воронеж пострадал ребенок

Губернатор Гусев: в результате атаки БПЛА ВСУ на Воронеж пострадал ребенок

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате попадания в квартиру сбитых фрагментов украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев.
«
"Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что у девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Он отметил, что медпомощь оказали на месте.
"Утром попрошу наших врачей ещё раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий. Поквартирный обход продолжается", - написал Гусев.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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