https://ria.ru/20240116/voronezh-1921531593.html

При атаке украинских беспилотников на Воронеж пострадал ребенок

При атаке украинских беспилотников на Воронеж пострадал ребенок - РИА Новости, 16.01.2024

При атаке украинских беспилотников на Воронеж пострадал ребенок

Ребенок пострадал в результате попадания в квартиру сбитых фрагментов украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежем, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T04:13

2024-01-16T04:13

2024-01-16T04:18

воронеж

специальная военная операция на украине

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате попадания в квартиру сбитых фрагментов украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев."Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребенку", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что у девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Он отметил, что медпомощь оказали на месте."Утром попрошу наших врачей ещё раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий. Поквартирный обход продолжается", - написал Гусев.

https://radiosputnik.ru/20240115/dron-1921506042.html

воронеж

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2024

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воронеж, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)