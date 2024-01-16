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Над Воронежем отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:26 16.01.2024 (обновлено: 04:58 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/voronezh-1921529896.html
Над Воронежем отразили атаку украинских беспилотников
Над Воронежем отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 16.01.2024
Над Воронежем отразили атаку украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО отразили в небе над Воронежем атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T03:26
2024-01-16T04:58
специальная военная операция на украине
воронеж
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО отразили в небе над Воронежем атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.&quot;Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.Как уточнили в Минобороны, силы ПВО в течение часа сбили над территорией Воронежской области три украинских беспилотника.По предварительной информации, пострадала девочка, которая при попадании фрагментов беспилотника в квартиру получила резаные раны руки, ноги и шеи. В одном многоквартирном доме, по словам Гусева, загорелся балкон, еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты стекла. На месте работают оперативные службы.Точные данные по поврежденном имуществу станут известны после поквартирного обхода. "Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - заверил глава региона.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
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воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежем отразили атаку украинских беспилотников

Губернатор Гусев: ПВО отразила над Воронежем атаку БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО отразили в небе над Воронежем атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«

"Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнили в Минобороны, силы ПВО в течение часа сбили над территорией Воронежской области три украинских беспилотника.
По предварительной информации, пострадала девочка, которая при попадании фрагментов беспилотника в квартиру получила резаные раны руки, ноги и шеи. В одном многоквартирном доме, по словам Гусева, загорелся балкон, еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты стекла. На месте работают оперативные службы.
Точные данные по поврежденном имуществу станут известны после поквартирного обхода. "Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - заверил глава региона.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежПроисшествияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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