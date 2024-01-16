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Над Воронежем отразили атаку украинских беспилотников
Над Воронежем отразили атаку украинских беспилотников - РИА Новости, 16.01.2024
Над Воронежем отразили атаку украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО отразили в небе над Воронежем атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T03:26
2024-01-16T03:26
2024-01-16T04:58
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО отразили в небе над Воронежем атаку украинских беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев."Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.Как уточнили в Минобороны, силы ПВО в течение часа сбили над территорией Воронежской области три украинских беспилотника.По предварительной информации, пострадала девочка, которая при попадании фрагментов беспилотника в квартиру получила резаные раны руки, ноги и шеи. В одном многоквартирном доме, по словам Гусева, загорелся балкон, еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты стекла. На месте работают оперативные службы.Точные данные по поврежденном имуществу станут известны после поквартирного обхода. "Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - заверил глава региона.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
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воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежем отразили атаку украинских беспилотников
Губернатор Гусев: ПВО отразила над Воронежем атаку БПЛА ВСУ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Дежурные средства ПВО отразили в небе над Воронежем атаку украинских беспилотников, сообщил
губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«
"Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнили в Минобороны, силы ПВО в течение часа сбили над территорией Воронежской области три украинских беспилотника.
По предварительной информации, пострадала девочка, которая при попадании фрагментов беспилотника в квартиру получила резаные раны руки, ноги и шеи. В одном многоквартирном доме, по словам Гусева, загорелся балкон, еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты стекла. На месте работают оперативные службы.
Точные данные по поврежденном имуществу станут известны после поквартирного обхода. "Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - заверил глава региона.
ВСУ
регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
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