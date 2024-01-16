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Брюссель начал аудит оружия, предоставленного Киеву странами ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:25 16.01.2024 (обновлено: 10:10 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/vooruzheniya-1921543204.html
Брюссель начал аудит оружия, предоставленного Киеву странами ЕС, пишут СМИ
Брюссель начал аудит оружия, предоставленного Киеву странами ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
Брюссель начал аудит оружия, предоставленного Киеву странами ЕС, пишут СМИ
Брюссель начал аудит предоставленных Украине Европой вооружений на фоне заявлений о том, что вклад некоторых членов ЕС оказался меньше, чем было для них... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T08:25
2024-01-16T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
украина
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Брюссель начал аудит предоставленных Украине Европой вооружений на фоне заявлений о том, что вклад некоторых членов ЕС оказался меньше, чем было для них возможно, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленных дипломатов Евросоюза."Брюссель проводит аудит того, сколько вооружений страны — члены ЕС предоставили Украине, &lt;…&gt; в ответ на заявления о том, что некоторые столицы не отправили столько оружия, сколько могли", — говорится в статье.По словам собеседников издания, проверку проводит Европейская служба внешних связей (EEAS). Выводы она намерена представить перед саммитом ЕС, намеченным на 1 февраля.Как поясняют дипломаты, аудит будет опираться на материалы, представленные государствами ЕС в ответ на запросы EEAS. Один из источников рассказал, что проверка уже встретила сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих выдавать полные данные.Financial Times отмечает, что решение начать проверку последовало после того, как канцлер Германии Олаф Шольц потребовал подсчитать и сравнить военные поставки стран Евросоюза на Украину.На прошлой неделе Шольц призывал страны ЕС повысить расходы на военную помощь Украине, как это уже сделала Германия. Он напомнил, что нынешний немецкий бюджет предусматривает выделение на эти цели восьми миллиардов евро. При этом объемы поставок оружия, запланированные большинством членов ЕС, по мнению Шольца, слишком малы. Канцлер добавил, что Берлин запросил у Брюсселя информацию о бюджетах стран ЕС, чтобы располагать более конкретными цифрами к следующему заседанию Европейского совета.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html
https://ria.ru/20240115/obstanovka-1921009558.html
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в мире, евросоюз, украина, германия, олаф шольц, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евросоюз, Украина, Германия, Олаф Шольц, Россия
Брюссель начал аудит оружия, предоставленного Киеву странами ЕС, пишут СМИ

FT: ЕС проводит аудит в отношении предоставленного Украине вооружения

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Брюссель начал аудит предоставленных Украине Европой вооружений на фоне заявлений о том, что вклад некоторых членов ЕС оказался меньше, чем было для них возможно, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленных дипломатов Евросоюза.
"Брюссель проводит аудит того, сколько вооружений страны — члены ЕС предоставили Украине, <…> в ответ на заявления о том, что некоторые столицы не отправили столько оружия, сколько могли", — говорится в статье.
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По словам собеседников издания, проверку проводит Европейская служба внешних связей (EEAS). Выводы она намерена представить перед саммитом ЕС, намеченным на 1 февраля.
Как поясняют дипломаты, аудит будет опираться на материалы, представленные государствами ЕС в ответ на запросы EEAS. Один из источников рассказал, что проверка уже встретила сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих выдавать полные данные.
Financial Times отмечает, что решение начать проверку последовало после того, как канцлер Германии Олаф Шольц потребовал подсчитать и сравнить военные поставки стран Евросоюза на Украину.
На прошлой неделе Шольц призывал страны ЕС повысить расходы на военную помощь Украине, как это уже сделала Германия. Он напомнил, что нынешний немецкий бюджет предусматривает выделение на эти цели восьми миллиардов евро. При этом объемы поставок оружия, запланированные большинством членов ЕС, по мнению Шольца, слишком малы. Канцлер добавил, что Берлин запросил у Брюсселя информацию о бюджетах стран ЕС, чтобы располагать более конкретными цифрами к следующему заседанию Европейского совета.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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