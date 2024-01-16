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Володин провел разговор с Путиным перед пленарным заседанием Госдумы
Володин провел разговор с Путиным перед пленарным заседанием Госдумы - РИА Новости, 16.01.2024
Володин провел разговор с Путиным перед пленарным заседанием Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что перед началом первого в 2024 году пленарного заседания ГД провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:17
2024-01-16T12:17
2024-01-16T12:23
политика
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что перед началом первого в 2024 году пленарного заседания ГД провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который просил передать самые лучшие пожелания."Перед началом пленарного заседания разговаривал с нашим президентом Владимиром Владимировичем, просил вам передать самые лучшие пожелания", - сказал он на пленарном заседании.
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политика, госдума рф, владимир путин, вячеслав володин, россия
Политика, Госдума РФ, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Россия
Володин провел разговор с Путиным перед пленарным заседанием Госдумы
Володин: перед первым заседанием Госдумы Путин просил передать лучшие пожелания