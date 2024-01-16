https://ria.ru/20240116/volochkova-1921628978.html

Адвокат: Волочкова обратится в полицию из-за слива скандального видео

Адвокат: Волочкова обратится в полицию из-за слива скандального видео - РИА Новости, 16.01.2024

Адвокат: Волочкова обратится в полицию из-за слива скандального видео

Балерина Анастасия Волочкова обратится в полицию из-за публикации в интернете видеосъемки ее танца с Никитой Джигурдой, сообщил РИА Новости ее адвокат Роман... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:27

2024-01-16T14:27

2024-01-16T16:27

шоубиз

общество

россия

прибалтика

анастасия волочкова

роман попов (актер)

никита джигурда

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова обратится в полицию из-за публикации в интернете видеосъемки ее танца с Никитой Джигурдой, сообщил РИА Новости ее адвокат Роман Попов. "Мы подадим заявление о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни", — сказал он.По словам юриста, Волочкова не давала согласия ни на съемку видео, ни на его распространение.Кто именно слил видео, предстоит установить правоохранителям, но Попов подозревает в этом знакомого балерины, который сейчас живет в Прибалтике. "Возможно, он хочет повлиять на российское общество. Не исключаю, что он действует по заданию спецслужб зарубежных стран", — добавил собеседник агентства.Заявление подадут по статье 137 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240116/reper-1921623056.html

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общество, россия, прибалтика, анастасия волочкова, роман попов (актер), никита джигурда