https://ria.ru/20240116/voditel-1921537149.html

В Комсомольске-на-Амуре осудили водителя, выкинувшего бабушку из автобуса

В Комсомольске-на-Амуре осудили водителя, выкинувшего бабушку из автобуса - РИА Новости, 16.01.2024

В Комсомольске-на-Амуре осудили водителя, выкинувшего бабушку из автобуса

В Комсомольске-на-Амуре признали виновным в хулиганстве водителя, который весной прошлого года выкинул из салона автобуса пенсионерку из-за исходившего от нее... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T06:35

2024-01-16T06:35

2024-01-16T11:51

комсомольск-на-амуре

происшествия

россия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 16 янв — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре признали виновным в хулиганстве водителя, который весной прошлого года выкинул из салона автобуса пенсионерку из-за исходившего от нее неприятного запаха, сообщило управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. "Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе. Инцидент произошел 2 марта в автобусе № 10. На остановке "Военный городок" водитель схватил пожилую женщину за головной платок и стащил ее с сиденья. Водителя поддержала кондуктор — она пнула сумку пенсионерки и посоветовала ей помыться. В итоге водитель выволок пенсионерку из салона на улицу.Видео произошедшего появилось в соцсетях и стало поводом для уголовного дела. Как заявили в мэрии еще в марте, ООО "Автотранспортное предприятие Комсомольска-на-Амуре" лишило водителя и кондуктора премии и уволило их.Пострадавшей женщине руководство предприятия принесло официальные извинения, предоставив ей право бесплатного проезда на автобусе этого маршрута. Кроме того, пенсионерке купили продуктовый набор. Тем не менее "Автотранспортное предприятие Комсомольска-на-Амуре" и его руководителя привлекли к административной ответственности за отказ потребителю в оказании услуг — им выписали предупреждение и штраф на 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920871505.html

https://ria.ru/20231222/rebenok-1917414768.html

комсомольск-на-амуре

россия

хабаровский край

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комсомольск-на-амуре, происшествия, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)