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В Комсомольске-на-Амуре осудили водителя, выкинувшего бабушку из автобуса - РИА Новости, 16.01.2024
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06:35 16.01.2024 (обновлено: 11:51 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/voditel-1921537149.html
В Комсомольске-на-Амуре осудили водителя, выкинувшего бабушку из автобуса
В Комсомольске-на-Амуре осудили водителя, выкинувшего бабушку из автобуса - РИА Новости, 16.01.2024
В Комсомольске-на-Амуре осудили водителя, выкинувшего бабушку из автобуса
В Комсомольске-на-Амуре признали виновным в хулиганстве водителя, который весной прошлого года выкинул из салона автобуса пенсионерку из-за исходившего от нее... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T06:35
2024-01-16T11:51
комсомольск-на-амуре
происшествия
россия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 16 янв — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре признали виновным в хулиганстве водителя, который весной прошлого года выкинул из салона автобуса пенсионерку из-за исходившего от нее неприятного запаха, сообщило управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. "Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе. Инцидент произошел 2 марта в автобусе № 10. На остановке "Военный городок" водитель схватил пожилую женщину за головной платок и стащил ее с сиденья. Водителя поддержала кондуктор — она пнула сумку пенсионерки и посоветовала ей помыться. В итоге водитель выволок пенсионерку из салона на улицу.Видео произошедшего появилось в соцсетях и стало поводом для уголовного дела. Как заявили в мэрии еще в марте, ООО "Автотранспортное предприятие Комсомольска-на-Амуре" лишило водителя и кондуктора премии и уволило их.Пострадавшей женщине руководство предприятия принесло официальные извинения, предоставив ей право бесплатного проезда на автобусе этого маршрута. Кроме того, пенсионерке купили продуктовый набор. Тем не менее "Автотранспортное предприятие Комсомольска-на-Амуре" и его руководителя привлекли к административной ответственности за отказ потребителю в оказании услуг — им выписали предупреждение и штраф на 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920871505.html
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комсомольск-на-амуре, происшествия, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Комсомольск-на-Амуре, Происшествия, Россия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Комсомольске-на-Амуре осудили водителя, выкинувшего бабушку из автобуса

В Комсомольске-на-Амуре водителю, выкинувшему бабушку из автобуса, дали 2,5 года

Кадр видео, на котором водитель выкидывает пожилую женщину из автобуса в Комсомольске-на-Амуре
Кадр видео, на котором водитель выкидывает пожилую женщину из автобуса в Комсомольске-на-Амуре
Кадр видео, на котором водитель выкидывает пожилую женщину из автобуса в Комсомольске-на-Амуре
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ХАБАРОВСК, 16 янв — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре признали виновным в хулиганстве водителя, который весной прошлого года выкинул из салона автобуса пенсионерку из-за исходившего от нее неприятного запаха, сообщило управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
"Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В Екатеринбурге ищут женщину, которая вывела сына на улицу в одних носках
12 января, 10:38
Инцидент произошел 2 марта в автобусе № 10. На остановке "Военный городок" водитель схватил пожилую женщину за головной платок и стащил ее с сиденья. Водителя поддержала кондуктор — она пнула сумку пенсионерки и посоветовала ей помыться. В итоге водитель выволок пенсионерку из салона на улицу.
Видео произошедшего появилось в соцсетях и стало поводом для уголовного дела. Как заявили в мэрии еще в марте, ООО "Автотранспортное предприятие Комсомольска-на-Амуре" лишило водителя и кондуктора премии и уволило их.
Пострадавшей женщине руководство предприятия принесло официальные извинения, предоставив ей право бесплатного проезда на автобусе этого маршрута. Кроме того, пенсионерке купили продуктовый набор.
Тем не менее "Автотранспортное предприятие Комсомольска-на-Амуре" и его руководителя привлекли к административной ответственности за отказ потребителю в оказании услуг — им выписали предупреждение и штраф на 30 тысяч рублей.
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Комсомольск-на-АмуреПроисшествияРоссияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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