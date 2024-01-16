https://ria.ru/20240116/ukrasheniya-1921588702.html

Украшения на заказ: как работает современная ювелирная мастерская

Украшения на заказ: как работает современная ювелирная мастерская - РИА Новости, 16.01.2024

Украшения на заказ: как работает современная ювелирная мастерская

Создание ювелирных изделий – процесс сложный и кропотливый. Особенно это касается изделий с авторским дизайном и эксклюзивной методикой изготовления. Как... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:54

2024-01-16T12:54

2024-01-16T12:54

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ювелирные украшения

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Создание ювелирных изделий – процесс сложный и кропотливый. Особенно это касается изделий с авторским дизайном и эксклюзивной методикой изготовления. Как работает современная ювелирная мастерская, и сложно ли производить ювелирные украшения на заказ, читайте в материале РИА Новости.Из дизайнера в ювелирыКомпания Egor Solov'ev jewelry существует на рынке с 2017 года. Изначально владелец ювелирного бренда Егор Соловьев занимался деятельностью, не связанной с ювелирным ремеслом. Он работал дизайнером, занимался отрисовкой логотипов и компьютерной графикой."И я настолько увлекся этим, что начал создавать 3D модели. На тот момент эта технология только развивалась в ювелирной отрасли. Можно было любую модель, отрисованную на компьютере, перенести в украшение с помощью принтера. Мне все это понравилось. Я начал этим заниматься. Сначала без продаж, чисто для себя и, наверное, с большими надеждами на будущее. Важную роль сыграло именно мое желание, ведь я всему научился самостоятельно", – рассказал Соловьев.Он отметил, что сначала закончил ювелирные курсы и сам занимался изготовкой украшений. Спустя три года кропотливой работы открылась ювелирная мастерская."Какие-то сложные заказы я уже отдавал на аутсорсинг. Ими занимались профессиональные ювелиры и дизайнеры. Я передавал заказы более опытным людям, которые делали изделия красиво и качественно, и я не переживал за свои работы. Также я создал сайт. Поначалу их было даже несколько, потому что приходилось дорабатывать, настраивать рекламу. Сайт, к слову, – отличный инструмент для поиска клиентов. Качественный и яркий интернет-ресурс может "остановить" взгляд зрителя, чтобы тот проникся миром ювелирного искусства", – отметил Соловьев.Он уточнил, что изначально хотел назвать бренд "Изуми", сокращенно от слова "изумруд", так как первые изделия планировалось делать с использованием искусственного изумруда. Но оказалось, что такое название торговой марки зарегистрировать не получится, потому что было сходство с другими брендами в этой отрасли."И тогда я выбрал тот бренд, которого точно ни у кого не будет – это я сам, Егор Соловьев. Сам придумал логотип, занимался отрисовкой, это не составило особого труда", – пояснил ювелир.Эксклюзивные украшенияМастерская Соловьева интересна тем, что там можно изготовить эксклюзивные ювелирные изделия из платины, золота или серебра на заказ. Каталог мастерской включает в себя такие необычные изделия, как терновое кольцо, кулон-сыр, цепь из скрепок, огненные обручальные кольца и многое другое."У нас все ювелирные украшения являются эксклюзивными. Клиенты все разные, у каждого свои идеи, которые мы помогаем воплотить в жизнь. Мы предлагаем выбрать поверхность, цвет металла, стиль, дизайн, драгоценные камни. Презентуем демонстрационные поверхности, обработки, чтобы клиент мог выбрать что-то для себя. Так как мы занимаемся пластикой, у нас в основном идет полный перенос реальных вещей в украшения. Это и персонажи мультфильмов, серьги с единорогами, головы птиц, котов и прочее", – поделился мастер.И добавил, что при принятии заказа от клиента обговариваются его пожелания и создается дизайн ювелирного украшения с помощью 3D-эскиза. Это красочный рисунок, который позволяет рассмотреть изделие. Его отправляют клиенту на согласование. При желании можно вносить корректировки. Все это обговаривается, и дальше заказ уже поступает дизайнерам. Они его дорабатывают, отрисовывают, и дальше его берет в работу ювелир. После изготовления изделие доставляется клиенту.Необычные заказыКак отмечает Соловьев, каждый заказ в мастерской интересный и необычный. Ювелиры Москвы могут воплотить самые безумные фантазии."Самым необычным заказом мне показался кулон, который незаметно открывался, а внутри него было спрятано кольцо. Человек подарил его своей будущей невесте. Предполагалось, что девушка не знала, что внутри лежит кольцо. Мы готовы выполнить совершенно любой каприз", – вспоминает Соловьев.По его мнению, ювелирные магазины от заводов располагают весьма скромным выбором украшений, поэтому и возникла идея изготавливать изделия на заказ."Я всегда был за оригинальность, мне нравилось быть индивидуалистом. И я эту идею расширяю и предлагаю своим клиентам быть такими же. Вдохновение я черпаю из внешнего мира, если мне что-то понравилось, я всегда задаюсь вопросом: а не сделать ли из этого украшение?" – рассказывает ювелир.Развитие мастерскойСоловьев отметил, что сейчас ювелирный магазин занимается строительством клиентской точки."Мы доставляем ювелирные украшения по всей России, но сейчас хотим больше приглашать клиентов к нам. Мы делаем красивую клиентскую точку. Хочется создать атмосферу не просто мастерской, а площадку, где клиенту будет максимально уютно, где ему расскажут о современных ювелирных украшениях", – отмечает владелец бренда.Также он добавил, что сейчас компания занимается развитием собственных социальных сетей. Еще мастерская работает с библиотекой имени Ленина. В рамках сотрудничества были изготовлены броши и запонки для экскурсоводов."В первую очередь нашим покупателям не так важно, какие драгоценные камни будут использованы. Им больше важен общий вид, дизайн изделия. Самым долговечным традиционно остается бриллиант, но практический опыт помогает определить наверняка, какие материалы и камни используются для определенного ювелирного украшения", – поделился Соловьев.

https://ria.ru/20240112/konsultatsii-1920957199.html

https://ria.ru/20230203/ukrasheniya-1849299607.html

https://radiosputnik.ru/20221030/koltso-1826659512.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сделано с умом, ювелирные украшения