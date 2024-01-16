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Депутат Рады раскритиковал проект о реестре военнообязанных - РИА Новости, 16.01.2024
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Депутат Рады раскритиковал проект о реестре военнообязанных
Депутат Рады раскритиковал проект о реестре военнообязанных - РИА Новости, 16.01.2024
Депутат Рады раскритиковал проект о реестре военнообязанных
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко раскритиковал... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T22:34
2024-01-16T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ирина геращенко
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко раскритиковал одобренный парламентом проект о создании единого реестра военнообязанных. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко ранее во вторник сообщала, что парламент Украины одобрил создание единого реестра военнообязанных, являющегося по сути частью мобилизации; в документ планируют внести данные о гражданах в возрасте до 60 лет. "Нельзя размещать секретную и полностью секретную информацию на серверах за границей… Это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить потом будет невозможно. В таком виде его (документ – ред.) нельзя принимать", - написал Костенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По данным Геращенко, реестр будет привязан к единому реестру избирателей. Документ предусматривает обработку собранных персональных данных. В сентябре 2023 года в Раду был внесен законопроект, предлагающий создать единый электронный реестр военнообязанных, в который хотят включить данные о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет. Украинское издание "Страна" писало, что в случае принятия законопроекта минобороны может получить доступ к сведениям о всех военнообязанных, которые имеются в других госреестрах, например, налоговой службы, минздрава, Центризбиркома, минюста. Кроме того, в документе прописано, что к персональным данным военнообязанных также относятся номер телефона, адрес электронной почты, данные о привлечении к административной ответственности, сведения о наличии документов для выезда за границу. Ряд норм в законопроекте вызвали дискуссии в украинском обществе, некоторые депутаты настаивали на их отмене. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, ирина геращенко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины
Депутат Рады раскритиковал проект о реестре военнообязанных

Костенко: размещение секретных данных на серверах за границей катастрофично

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПочетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко раскритиковал одобренный парламентом проект о создании единого реестра военнообязанных.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко ранее во вторник сообщала, что парламент Украины одобрил создание единого реестра военнообязанных, являющегося по сути частью мобилизации; в документ планируют внести данные о гражданах в возрасте до 60 лет.
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"Нельзя размещать секретную и полностью секретную информацию на серверах за границей… Это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить потом будет невозможно. В таком виде его (документ – ред.) нельзя принимать", - написал Костенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По данным Геращенко, реестр будет привязан к единому реестру избирателей. Документ предусматривает обработку собранных персональных данных.
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В сентябре 2023 года в Раду был внесен законопроект, предлагающий создать единый электронный реестр военнообязанных, в который хотят включить данные о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет. Украинское издание "Страна" писало, что в случае принятия законопроекта минобороны может получить доступ к сведениям о всех военнообязанных, которые имеются в других госреестрах, например, налоговой службы, минздрава, Центризбиркома, минюста. Кроме того, в документе прописано, что к персональным данным военнообязанных также относятся номер телефона, адрес электронной почты, данные о привлечении к административной ответственности, сведения о наличии документов для выезда за границу. Ряд норм в законопроекте вызвали дискуссии в украинском обществе, некоторые депутаты настаивали на их отмене.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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