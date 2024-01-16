https://ria.ru/20240116/ukraina-1921742539.html

Депутат Рады раскритиковал проект о реестре военнообязанных

Депутат Рады раскритиковал проект о реестре военнообязанных - РИА Новости, 16.01.2024

Депутат Рады раскритиковал проект о реестре военнообязанных

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко раскритиковал... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T22:34

2024-01-16T22:34

2024-01-16T22:34

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верховная рада украины

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко раскритиковал одобренный парламентом проект о создании единого реестра военнообязанных. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко ранее во вторник сообщала, что парламент Украины одобрил создание единого реестра военнообязанных, являющегося по сути частью мобилизации; в документ планируют внести данные о гражданах в возрасте до 60 лет. "Нельзя размещать секретную и полностью секретную информацию на серверах за границей… Это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить потом будет невозможно. В таком виде его (документ – ред.) нельзя принимать", - написал Костенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По данным Геращенко, реестр будет привязан к единому реестру избирателей. Документ предусматривает обработку собранных персональных данных. В сентябре 2023 года в Раду был внесен законопроект, предлагающий создать единый электронный реестр военнообязанных, в который хотят включить данные о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет. Украинское издание "Страна" писало, что в случае принятия законопроекта минобороны может получить доступ к сведениям о всех военнообязанных, которые имеются в других госреестрах, например, налоговой службы, минздрава, Центризбиркома, минюста. Кроме того, в документе прописано, что к персональным данным военнообязанных также относятся номер телефона, адрес электронной почты, данные о привлечении к административной ответственности, сведения о наличии документов для выезда за границу. Ряд норм в законопроекте вызвали дискуссии в украинском обществе, некоторые депутаты настаивали на их отмене. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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в мире, украина, россия, ирина геращенко, верховная рада украины