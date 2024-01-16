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Националистические идеи на Украине оказались сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921710930.html
Националистические идеи на Украине оказались сильнее, заявил Путин
Националистические идеи на Украине оказались сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024
Националистические идеи на Украине оказались сильнее, заявил Путин
Националистические идеи на Украине после развала СССР оказались сильнее, чем предполагалось, и это привело к сегодняшней ситуации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:53
2024-01-16T18:53
специальная военная операция на украине
украина
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владимир путин
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Националистические идеи на Украине после развала СССР оказались сильнее, чем предполагалось, и это привело к сегодняшней ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. "После развала Советского Союза было очевидно, что мы в конечном итоге к этому придем. Конечно, думаю, что на момент развала думали, наверное, о том, что фундаментальные связи Украины и России, они окажутся сильнее, чем конъюнктурные соображения националистической части общества", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Путин напомнил, что в Декларации о независимости было написано, что Украина нейтральное государство. "Эти националистические элементы оказались более агрессивными и начали продавливать свою повестку. Вот, и все привело к сегодняшней ситуации", - сказал президент. При этом он подчеркнул, что "люди, проживавшие на этих территориях, конечно,… всегда не мыслили себя иначе как часть России". "Это очевидная вещь", - сказал он.
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украина, россия, владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Националистические идеи на Украине оказались сильнее, заявил Путин

Путин: к сегодняшней ситуации привело влияние националистических идей на Украине

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Националистические идеи на Украине после развала СССР оказались сильнее, чем предполагалось, и это привело к сегодняшней ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"После развала Советского Союза было очевидно, что мы в конечном итоге к этому придем. Конечно, думаю, что на момент развала думали, наверное, о том, что фундаментальные связи Украины и России, они окажутся сильнее, чем конъюнктурные соображения националистической части общества", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Путин напомнил, что в Декларации о независимости было написано, что Украина нейтральное государство. "Эти националистические элементы оказались более агрессивными и начали продавливать свою повестку. Вот, и все привело к сегодняшней ситуации", - сказал президент.
При этом он подчеркнул, что "люди, проживавшие на этих территориях, конечно,… всегда не мыслили себя иначе как часть России". "Это очевидная вещь", - сказал он.
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