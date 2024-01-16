https://ria.ru/20240116/ukraina-1921710930.html

Националистические идеи на Украине оказались сильнее, заявил Путин

Националистические идеи на Украине оказались сильнее, заявил Путин - РИА Новости, 16.01.2024

Националистические идеи на Украине оказались сильнее, заявил Путин

Националистические идеи на Украине после развала СССР оказались сильнее, чем предполагалось, и это привело к сегодняшней ситуации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:53

2024-01-16T18:53

2024-01-16T18:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Националистические идеи на Украине после развала СССР оказались сильнее, чем предполагалось, и это привело к сегодняшней ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин. "После развала Советского Союза было очевидно, что мы в конечном итоге к этому придем. Конечно, думаю, что на момент развала думали, наверное, о том, что фундаментальные связи Украины и России, они окажутся сильнее, чем конъюнктурные соображения националистической части общества", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Путин напомнил, что в Декларации о независимости было написано, что Украина нейтральное государство. "Эти националистические элементы оказались более агрессивными и начали продавливать свою повестку. Вот, и все привело к сегодняшней ситуации", - сказал президент. При этом он подчеркнул, что "люди, проживавшие на этих территориях, конечно,… всегда не мыслили себя иначе как часть России". "Это очевидная вещь", - сказал он.

https://ria.ru/20240104/muzey-1919732954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, владимир путин, в мире, ситуация в днр и лнр