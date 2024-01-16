"Укрэнерго" допустило возможность блэкаута
Главный диспетчер "Укрэнерго": гарантировать, что блэкаута не будет, невозможно
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Гарантировать, что на Украине не будет общенациональных отключений электроэнергии, невозможно, заявил главный диспетчер компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
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"Мы понимаем, что у нас война <…>. Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести риск обстрелов за скобки, то я не вижу рисков для масштабной системной аварии", — сказал он в интервью изданию "Экономическая правда".
При этом в конце декабря директор центра исследований энергетики Александр Харченко отрицал вероятность блэкаута зимой на Украине.
Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно предупреждал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы республики. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планирует отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
Вооруженные силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушную тревогу в соседней республике объявляют почти каждый день, иногда — по всей стране.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.