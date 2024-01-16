https://ria.ru/20240116/ukraina-1921576934.html

Генерал ВСУ Сырский раскрыл, что случилось на восточном участке фронта

Генерал ВСУ Сырский раскрыл, что случилось на восточном участке фронта - РИА Новости, 16.01.2024

Генерал ВСУ Сырский раскрыл, что случилось на восточном участке фронта

Украинская армия перешла в состояние "активной обороны", заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:42

2024-01-16T11:42

2024-01-16T13:53

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинская армия перешла в состояние "активной обороны", заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters. "Наши цели остаются неизменными: удержать наши позиции <…> истощить [российскую армию]", — приводит агентство его слова.Активная оборона, по заявлению Сырского, предполагает "удержание противника в напряжении", а также поиск возможности для нанесения удара в попытке вернуть инициативу. При этом он признал, что у ВСУ недостаточно боеприпасов. После крупного провала летнего контрнаступления Киева российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинки в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921551016.html

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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины, александр сырский