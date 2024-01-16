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Генерал ВСУ Сырский раскрыл, что случилось на восточном участке фронта
Генерал ВСУ Сырский раскрыл, что случилось на восточном участке фронта - РИА Новости, 16.01.2024
Генерал ВСУ Сырский раскрыл, что случилось на восточном участке фронта
Украинская армия перешла в состояние "активной обороны", заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:42
2024-01-16T11:42
2024-01-16T13:53
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинская армия перешла в состояние "активной обороны", заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters. "Наши цели остаются неизменными: удержать наши позиции <…> истощить [российскую армию]", — приводит агентство его слова.Активная оборона, по заявлению Сырского, предполагает "удержание противника в напряжении", а также поиск возможности для нанесения удара в попытке вернуть инициативу. При этом он признал, что у ВСУ недостаточно боеприпасов. После крупного провала летнего контрнаступления Киева российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинки в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921551016.html
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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
Генерал ВСУ Сырский раскрыл, что случилось на восточном участке фронта
Командующий ВСУ Сырский заявил о переходе к активной обороне на восточном фланге