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Генерал ВСУ Сырский раскрыл, что случилось на восточном участке фронта - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 16.01.2024 (обновлено: 13:53 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921576934.html
Генерал ВСУ Сырский раскрыл, что случилось на восточном участке фронта
Генерал ВСУ Сырский раскрыл, что случилось на восточном участке фронта - РИА Новости, 16.01.2024
Генерал ВСУ Сырский раскрыл, что случилось на восточном участке фронта
Украинская армия перешла в состояние "активной обороны", заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:42
2024-01-16T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
вооруженные силы украины
александр сырский
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинская армия перешла в состояние "активной обороны", заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters. "Наши цели остаются неизменными: удержать наши позиции &lt;…&gt; истощить [российскую армию]", — приводит агентство его слова.Активная оборона, по заявлению Сырского, предполагает "удержание противника в напряжении", а также поиск возможности для нанесения удара в попытке вернуть инициативу. При этом он признал, что у ВСУ недостаточно боеприпасов. После крупного провала летнего контрнаступления Киева российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинки в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921551016.html
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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
Генерал ВСУ Сырский раскрыл, что случилось на восточном участке фронта

Командующий ВСУ Сырский заявил о переходе к активной обороне на восточном фланге

© AP Photo / Vadim GhirdaКомандующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украинская армия перешла в состояние "активной обороны", заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters.
"Наши цели остаются неизменными: удержать наши позиции <…> истощить [российскую армию]", — приводит агентство его слова.
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09:42
Активная оборона, по заявлению Сырского, предполагает "удержание противника в напряжении", а также поиск возможности для нанесения удара в попытке вернуть инициативу. При этом он признал, что у ВСУ недостаточно боеприпасов.
После крупного провала летнего контрнаступления Киева российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинки в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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