https://ria.ru/20240116/turtsiya-1921581180.html

В Турции жители начали борьбу с пляжными клубами

В Турции жители начали борьбу с пляжными клубами - РИА Новости, 16.01.2024

В Турции жители начали борьбу с пляжными клубами

Турецкий пенсионер-активист из Чешме развернул борьбу с местными пляжными клубами, которые препятствуют свободному доступу к морю, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:27

2024-01-16T17:27

2024-01-16T17:27

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Турецкий пенсионер-активист из Чешме развернул борьбу с местными пляжными клубами, которые препятствуют свободному доступу к морю, сообщает АТОР.Несмотря на то, что турецкое законодательство гарантирует свободный доступ к побережью, пляжные клубы в разных частях страны взимают с отдыхающих плату за место на пляже.Как уточняет издание Balkan Insight, эпицентром борьбы стал Чешме, расположенный недалеко от Измира. В городе живет около 45 тысяч человек, но его ежегодно посещают более двух миллионов туристов.Особую проблему последние годы стали представлять пляжные клубы. В заливе Айяйорги их семь. Вход стоит от 600 до двух тысяч турецких лир (1,7 - 5,8 тысячи рублей). Местные жители и экологические организации организовали движение, чтобы вернуть побережья для бесплатного общественного использования.В районе Алачаты, который с 2014 года потерял статус отдельного города, став частью Чешме, из-за плотной застройки жильем элитного класса свободный доступ к прибрежным территориям тоже затруднен."Судьба Бухты Айяйорги похожа, только вместо роскошных резиденций – пляжные клубы", – говорит эко-активист и защитник свободных пляжей Омер Онал.В сентябре 2019 года Министерство культуры и туризма объявило о старте нового туристического проекта, который должен привлечь инвестиции объемом 15-20 миллиардов долларов на освоение 55 процентов полуострова Чешме. Активисты опасаются, что такое "развитие" только усугубит проблему.Кроме непосредственно застройки, большую проблему также представляет истребление редкой флоры побережья и шумовое загрязнение.В 2022 году Министерство окружающей среды, урбанизации и изменения климата выделило 35 гектаров Айяйорги под строительные площадки. По словам активистов, на этой территории есть оливковая роща и сельскохозяйственные дворы, где с точки зрения защиты окружающей среды "даже гвозди забивать запрещено".Президент Экологической платформы Чешме Ахмет Гюлер привел пример пляжного клуба, который в 2022 году уничтожил редкую растительность на территории 1,3 тысячи квадратных метров, самовольно захватив прилегающие территории. "Вековые можжевельники были повреждены. Были выкошены тысячи морских нарциссов. За повреждение одного морского нарцисса можно получить штраф в размере 244 000 турецких лир (713,5 тысяч рублей - прим.ред.). Что случилось с теми, кто это сделал? Ничего", – сказал Гюлер.Кроме того, отдельную неприятность доставляет жителям и громкая музыка из пляжных клубов, которая слышна на расстоянии до четырех-пяти километров.В оправдание благоустройства пляжей выступает Сехер Гаджар, юрист и основатель Ассоциации охраны природы залива Гюджучек. По ее словам, существует обратная проблема. Инфраструктура пляжных клубов: душевые, туалеты и раздевалки, – людям нравятся. Но они хотят всем этим пользоваться бесплатно.Ранее в Греции местные жители "объявили войну" предпринимателям, которые сдают отдыхающим лежаки на пляжах. На Паросе даже измерили площадь участков пляжей, занятых платными зонтиками и лежаками. Активисты установили, что предприниматели значительно "расширились", так, что бесплатно отдохнуть, лежа на собственном полотенце, стало фактически негде. Протесты начали на Родосе и Паросе, а затем распространились на острова Крит и Никсос, охватили Аттику и Халкидики.

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