Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о сложностях с переводами из России в Турцию - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 16.01.2024 (обновлено: 11:14 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/turtsiya-1921569142.html
Источник сообщил о сложностях с переводами из России в Турцию
Источник сообщил о сложностях с переводами из России в Турцию - РИА Новости, 16.01.2024
Источник сообщил о сложностях с переводами из России в Турцию
Проблема с финансовыми операциями турецких экспортеров с партнерами из России присутствует с начала года, она отчасти связана с давлением на Турцию в связи с... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:11
2024-01-16T11:14
россия
турция
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Проблема с финансовыми операциями турецких экспортеров с партнерами из России присутствует с начала года, она отчасти связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями, вопрос решается, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в одном из госбанков страны в Анкаре. Местное издание Ekonomim сообщило во вторник, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков осуществлять денежные переводы из России. В частности, по сведениям газеты, денежные переводы почти прекратились с 1 января, экспортеры ждут срочных решений для продолжения торговли с Россией. Согласно изданию, министерство торговли начало изучение этого вопроса. "Да, такая проблема присутствует, есть жалобы. Аналогичная ситуация уже возникала в начале прошлого года, также в летние месяцы. Вопрос решают. Это механизм, который нельзя взять и приостановить", - сказал собеседник агентства. На вопрос, может ли давление Запада по санкциям против России, стать причиной сложившейся ситуации, источник ответил утвердительно. "Да, это связано с проверками на предмет помощи (РФ) обходить санкции", - уточнил он. Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил ранее главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html
https://ria.ru/20231113/dengi-1908618819.html
https://ria.ru/20230919/politika-1896963941.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4b392223ef01a66fab9d5c8b08201780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Турция, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Источник сообщил о сложностях с переводами из России в Турцию

В турецких банках решают проблемы, возникающие с переводами из РФ из-за санкций

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на Анкару. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Проблема с финансовыми операциями турецких экспортеров с партнерами из России присутствует с начала года, она отчасти связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями, вопрос решается, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в одном из госбанков страны в Анкаре.
Местное издание Ekonomim сообщило во вторник, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков осуществлять денежные переводы из России. В частности, по сведениям газеты, денежные переводы почти прекратились с 1 января, экспортеры ждут срочных решений для продолжения торговли с Россией. Согласно изданию, министерство торговли начало изучение этого вопроса.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Анкара выдержит давление по санкциям против России, заявил турецкий политик
Вчера, 06:10
"Да, такая проблема присутствует, есть жалобы. Аналогичная ситуация уже возникала в начале прошлого года, также в летние месяцы. Вопрос решают. Это механизм, который нельзя взять и приостановить", - сказал собеседник агентства.
На вопрос, может ли давление Запада по санкциям против России, стать причиной сложившейся ситуации, источник ответил утвердительно.
"Да, это связано с проверками на предмет помощи (РФ) обходить санкции", - уточнил он.
Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил ранее главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч.
Продавец сувенирного магазина - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Расплата за границей: как снимать деньги, с какими картами и валютой ехать
13 ноября 2023, 08:00
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Баннер на строящейся атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Говорить нам не о чем". Евросоюз испугался союза России с Турцией
19 сентября 2023, 08:00
 
РоссияТурцияСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала