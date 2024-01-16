https://ria.ru/20240116/turtsiya-1921569142.html

Источник сообщил о сложностях с переводами из России в Турцию

Источник сообщил о сложностях с переводами из России в Турцию - РИА Новости, 16.01.2024

Источник сообщил о сложностях с переводами из России в Турцию

Проблема с финансовыми операциями турецких экспортеров с партнерами из России присутствует с начала года, она отчасти связана с давлением на Турцию в связи с... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:11

2024-01-16T11:11

2024-01-16T11:14

россия

турция

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Проблема с финансовыми операциями турецких экспортеров с партнерами из России присутствует с начала года, она отчасти связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями, вопрос решается, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в одном из госбанков страны в Анкаре. Местное издание Ekonomim сообщило во вторник, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков осуществлять денежные переводы из России. В частности, по сведениям газеты, денежные переводы почти прекратились с 1 января, экспортеры ждут срочных решений для продолжения торговли с Россией. Согласно изданию, министерство торговли начало изучение этого вопроса. "Да, такая проблема присутствует, есть жалобы. Аналогичная ситуация уже возникала в начале прошлого года, также в летние месяцы. Вопрос решают. Это механизм, который нельзя взять и приостановить", - сказал собеседник агентства. На вопрос, может ли давление Запада по санкциям против России, стать причиной сложившейся ситуации, источник ответил утвердительно. "Да, это связано с проверками на предмет помощи (РФ) обходить санкции", - уточнил он. Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе, заявил ранее главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html

https://ria.ru/20231113/dengi-1908618819.html

https://ria.ru/20230919/politika-1896963941.html

россия

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, санкции в отношении россии, реакция на санкции