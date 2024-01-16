https://ria.ru/20240116/turtsiya-1921539938.html

Эксперт спрогнозировал сокращение числа российских туристов в Турции

Эксперт спрогнозировал сокращение числа российских туристов в Турции - РИА Новости, 16.01.2024

Эксперт спрогнозировал сокращение числа российских туристов в Турции

Турция стала дорогой для туризма страной, число российских туристов может сократиться, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T07:30

2024-01-16T07:30

2024-01-16T10:59

туризм

турция

анталья (провинция)

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Турция стала дорогой для туризма страной, число российских туристов может сократиться, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Свыше 16 миллионов туристов посетили турецкую курортную Анталью в 2023 году, на первом месте - граждане России, сообщило ранее министерство культуры и туризма. Самым дорогим туром, купленным россиянами в 2023 году за рубеж, стала поездка в Анталью за 24,5 миллиона рублей, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Да, Турция стала относительно очень дорогой, но я думаю, что это временный период, и в течение года-двух цены будут на приемлемом уровне. В этом смысле мы не ожидаем, что российские туристы полностью уйдут из Турции, но, конечно, количество туристов может сократиться", - сказал собеседник агентства. При этом эксперт подчеркнул, что богатые российские туристы также предпочитают Эгейское побережье Турции. "В новой туристической стратегии Турции разработана политика, направленная на увеличение не только количества туристов, но и доходов от туризма, и в этом контексте не следует думать, что Турция будет очень дешевым туристическим регионом", - подчеркнул он. Стоимость турецкой лиры, недавно обновившая исторический минимум к доллару, может еще сильнее упасть и к последнему кварталу 2024 года достигнуть уровня в 37 лир за доллар, сообщил ранее телеканал Halk TV.

https://ria.ru/20240116/indiya-1918347589.html

https://ria.ru/20240115/ayya-sofiya-1921333963.html

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анталья (провинция)

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турция, анталья (провинция), россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм