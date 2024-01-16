https://ria.ru/20240116/turtsiya-1921536473.html

В Турции сообщили, что россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом нет

В Турции сообщили, что россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом нет - РИА Новости, 16.01.2024

В Турции сообщили, что россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом нет

Число пострадавших в ДТП на юго-востоке Турции выросло до 30, граждан РФ среди них, предварительно, нет, сообщили РИА Новости в губернаторстве Мерсина. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T06:11

2024-01-16T06:11

2024-01-16T06:16

турция

россия

в мире

мерсин (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg

АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на юго-востоке Турции выросло до 30, граждан РФ среди них, предварительно, нет, сообщили РИА Новости в губернаторстве Мерсина.Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что автобус, следовавший из Антальи в Мерсин, перевернулся на юго-востоке Турции. По данным канала, 9 человек погибли, 28 получили травмы."В результате аварии погибли 9 человек и 30 получили ранения. Пострадавшие граждане были переведены в больницы наших районов и центра провинции", - сообщил собеседник агентства.На вопрос о наличии среди пострадавших граждан РФ в губернаторстве отметили, что, по предварительным данным, все погибшие и раненые "являются гражданами Турции".

https://ria.ru/20240115/deti-1921429882.html

турция

россия

мерсин (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, в мире, мерсин (провинция)