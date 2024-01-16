https://ria.ru/20240116/turtsiya-1921536473.html
В Турции сообщили, что россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом нет
В Турции сообщили, что россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом нет - РИА Новости, 16.01.2024
В Турции сообщили, что россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом нет
Число пострадавших в ДТП на юго-востоке Турции выросло до 30, граждан РФ среди них, предварительно, нет, сообщили РИА Новости в губернаторстве Мерсина. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T06:11
2024-01-16T06:11
2024-01-16T06:16
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АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на юго-востоке Турции выросло до 30, граждан РФ среди них, предварительно, нет, сообщили РИА Новости в губернаторстве Мерсина.Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что автобус, следовавший из Антальи в Мерсин, перевернулся на юго-востоке Турции. По данным канала, 9 человек погибли, 28 получили травмы."В результате аварии погибли 9 человек и 30 получили ранения. Пострадавшие граждане были переведены в больницы наших районов и центра провинции", - сообщил собеседник агентства.На вопрос о наличии среди пострадавших граждан РФ в губернаторстве отметили, что, по предварительным данным, все погибшие и раненые "являются гражданами Турции".
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турция, россия, в мире, мерсин (провинция)
Турция, Россия, В мире, Мерсин (провинция)
В Турции сообщили, что россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом нет
Власти Мерсина: в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции нет пострадавших россиян
АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на юго-востоке Турции выросло до 30, граждан РФ среди них, предварительно, нет, сообщили РИА Новости в губернаторстве Мерсина.
Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что автобус, следовавший из Антальи
в Мерсин, перевернулся на юго-востоке Турции. По данным канала, 9 человек погибли, 28 получили травмы.
"В результате аварии погибли 9 человек и 30 получили ранения. Пострадавшие граждане были переведены в больницы наших районов и центра провинции", - сообщил собеседник агентства.
На вопрос о наличии среди пострадавших граждан РФ в губернаторстве отметили, что, по предварительным данным, все погибшие и раненые "являются гражданами Турции".
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