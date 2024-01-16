https://ria.ru/20240116/turisty-1921405970.html

Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в зимние каникулы

Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в зимние каникулы - РИА Новости, 16.01.2024

Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в зимние каникулы

Определены страны дальнего зарубежья, в которые россияне в новогодние каникулы ездили чаще всего, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T02:48

2024-01-16T02:48

2024-01-16T02:48

туризм

новости - туризм

россия

турция

оаэ

мтс

новый год

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Определены страны дальнего зарубежья, в которые россияне в новогодние каникулы ездили чаще всего, сообщает МТС Travel.Специалисты сервиса бронирования отелей на базе обезличенной Big Data МТС проанализировали поездки пользователей за границу с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.Длинные январские выходные провели в странах дальнего зарубежья 42 процента туристов, выбравших отдых за пределами России. Это на 14 процентов больше, чем год назад.Самым популярным направлением остается Турция, куда отправились 20 процентов путешественников. Однако за год число поездок сократилось на 12 процентов. Это может быть связано с удорожанием отдыха, а также ростом интереса в другим направлениям.На втором месте – ОАЭ, их выбрали 18 процентов пользователей. Причем за год турпоток увеличился на 11 процентов.Тройку лидеров замыкает Китай, на него пришлось 12 процентов поездок. Год к году спрос на новогодние поездки в Поднебесную вырос в 13 раз. Главная причина – открытие авиасообщение с Хайнанем, где можно организовать пляжный отдых.Быстро растет турпоток на Кубу. Хоть страна и находится на 11 строчке по числу визитов, интерес к ней удвоился.Доля визитов в европейские страны за год сократилась с 20 до 16 процентов, а в Юго-Восточную Азию выросла на треть, достигнув 11 процентов. Там самое востребованные направления – Таиланд.

https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, россия, турция, оаэ, мтс, новый год