Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в зимние каникулы - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:48 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/turisty-1921405970.html
Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в зимние каникулы
Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в зимние каникулы - РИА Новости, 16.01.2024
Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в зимние каникулы
Определены страны дальнего зарубежья, в которые россияне в новогодние каникулы ездили чаще всего, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T02:48
2024-01-16T02:48
туризм
новости - туризм
россия
турция
оаэ
мтс
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920602707_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40ee891b760bae7613e042a5fee7a400.jpg
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Определены страны дальнего зарубежья, в которые россияне в новогодние каникулы ездили чаще всего, сообщает МТС Travel.Специалисты сервиса бронирования отелей на базе обезличенной Big Data МТС проанализировали поездки пользователей за границу с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.Длинные январские выходные провели в странах дальнего зарубежья 42 процента туристов, выбравших отдых за пределами России. Это на 14 процентов больше, чем год назад.Самым популярным направлением остается Турция, куда отправились 20 процентов путешественников. Однако за год число поездок сократилось на 12 процентов. Это может быть связано с удорожанием отдыха, а также ростом интереса в другим направлениям.На втором месте – ОАЭ, их выбрали 18 процентов пользователей. Причем за год турпоток увеличился на 11 процентов.Тройку лидеров замыкает Китай, на него пришлось 12 процентов поездок. Год к году спрос на новогодние поездки в Поднебесную вырос в 13 раз. Главная причина – открытие авиасообщение с Хайнанем, где можно организовать пляжный отдых.Быстро растет турпоток на Кубу. Хоть страна и находится на 11 строчке по числу визитов, интерес к ней удвоился.Доля визитов в европейские страны за год сократилась с 20 до 16 процентов, а в Юго-Восточную Азию выросла на треть, достигнув 11 процентов. Там самое востребованные направления – Таиланд.
https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html
россия
турция
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920602707_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dfd21e06ca74e1c2094fff1b512dfe58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, турция, оаэ, мтс, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, ОАЭ, МТС, Новый год
Эксперты назвали самые популярные страны для отдыха в зимние каникулы

Эксперты: Турция и ОАЭ стали самыми популярными странами для отдыха в январе

© iStock.com / bbsferrariСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© iStock.com / bbsferrari
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Определены страны дальнего зарубежья, в которые россияне в новогодние каникулы ездили чаще всего, сообщает МТС Travel.
Специалисты сервиса бронирования отелей на базе обезличенной Big Data МТС проанализировали поездки пользователей за границу с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
Длинные январские выходные провели в странах дальнего зарубежья 42 процента туристов, выбравших отдых за пределами России. Это на 14 процентов больше, чем год назад.
Самым популярным направлением остается Турция, куда отправились 20 процентов путешественников. Однако за год число поездок сократилось на 12 процентов. Это может быть связано с удорожанием отдыха, а также ростом интереса в другим направлениям.
На втором месте – ОАЭ, их выбрали 18 процентов пользователей. Причем за год турпоток увеличился на 11 процентов.
Тройку лидеров замыкает Китай, на него пришлось 12 процентов поездок. Год к году спрос на новогодние поездки в Поднебесную вырос в 13 раз. Главная причина – открытие авиасообщение с Хайнанем, где можно организовать пляжный отдых.
Быстро растет турпоток на Кубу. Хоть страна и находится на 11 строчке по числу визитов, интерес к ней удвоился.
Доля визитов в европейские страны за год сократилась с 20 до 16 процентов, а в Юго-Восточную Азию выросла на треть, достигнув 11 процентов. Там самое востребованные направления – Таиланд.
Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Лыжи, спа, экскурсии: что делать в Турции зимой
Вчера, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияТурцияОАЭМТСНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала